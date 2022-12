‘Need for Speed: Unbound’ is een verrassend solide raceklepper

O juist, er is een nieuwe ‘Need for Speed’ uit. Dat is meestal niet iets waarvan onze motor heet loopt: games uit die reeks staan al decennia bekend voor hun hoge toegankelijkheid, met onder meer hulp in de bochten, en ook omwille van hun voor heel wat spelers ondraaglijke lichtheid, zonder het diepe realisme dat een ‘Gran Turismo’ of een ‘Forza Motorsport’ kenmerkt. Maar opwindend zijn ze zelden.

‘Unbound’, zoals de nieuwe worp heet, werd bovendien pas op 2 december gelanceerd, laat in het jaar dus, wat alvast betekent dat gamelabel Electronic Arts geen grote haast had om hem op de markt te brengen. Net als wij om ‘m te spelen, moeten we daarbij eerlijk toegeven. Maar kijk: op een gegeven moment stampen we ‘m dan toch aan, en blijkt na een paar uur over het virtuele tarmac scheuren dat hij – euh – best goed is.

Need for Speed: Unbound Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc.



Thuis in Hiphop

Dat las je juist: de nieuwe ‘Need for Speed’ is echt, effectief, ondubbelzinnig, niet-sarcastisch bedoeld, goéd. Dat ‘Need for Speed: Unbound’ deze keer blijmoedig en zelfzeker voorbij de geruite vlag racet heeft met een combinbatie van factoren te maken. We zouden liegen als we durfden stellen dat zijn audiovisuele omkadering, met een diepe duik in de hiphopcultuur, daar niet een van was. De verhaalcampagne, een eenvoudige maar afdoende wraakqueeste rondom een epische illegale straatrace in de fictieve Amerikaanse stad Lakeshore, staat bol van de sympathiek gestoorde figuren. En die op street art gebaseerde omgevingseffecten – zeker wanneer je er een beetje in hebt geïnvesteerd, want ze zijn upgradebaar – geven de game een enorme visuele sprankel.

Boenk erop

Maar meer dan dat scoort ‘Need for Speed: Unbound’ met een kwaliteit die we ook maar zelden in verband kunnen brengen met een game uit deze straks al dertig jaar oude reeks: geloofwaardigheid. De open wereld van Lakeshore is overtuigend, het racen toegankelijk maar ook weer niet té (je kunt bijvoorbeeld een hulplijntje aanzetten in de tractie, maar voor de gelegenheid niét in de bochten), de actie gevarieerd. Racen blijft de overhand houden, maar koersmissies worden onder meer afgewisseld met een crimineel schnabbeltje hier en daar, waarbij je bijvoorbeeld à la ‘Driver’ een vluchtwagen moet besturen. Vanzelfsprekend komen de flikken – ook bij het racen – het je een beetje minder makkelijk maken.

Harde pegels

In je progressie heeft ‘Need for Speed: Unbound’ precies het juiste tempo beet. Je begint de game met een zogeheten junker, een racebak die eigenlijk al rijp was voor het autokerkhof, en pimpt die en andere bakkies gaandeweg tot je met ware krachtpatsers over de weg scheurt. Je voortgang gaat behoorlijk vooruit, ook wanneer je een paar niet al te beste races hebt gereden. Dat komt omdat alles simpelweg draait op het beste progressiesysteem dat je kunt bedenken, zowel in videogames als in het echte leven: geld! Keiharde pegels, waarmee je zowel tuningonderdelen als cosmetische componenten koopt. Je snapt natuurlijk wel dat gamemakers, in een titel die hiphop als thema heeft, niet met zo’n white-ass XP-scores moeten komen aanzetten.

