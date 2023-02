‘Natuurlijke’ monsters en vechten met een paraplu: hoe jachtgame ‘Wild Hearts’ de concurrentie met ‘Monster Hunter’ aandurft

Ooit al gehoord van ‘Toukiden 2’ (2016), ‘Dauntless’ (2019) of ‘God Eater 3’ (2019)? Ongetwijfeld bestaat er een publiek voor, maar groot is het niet. Dan zal ‘Monster Hunter’ al wat bekender in de oren klinken, ook bij spelers die niet noodzakelijk fan zijn van de games uit die reeks: het Japanse gamebedrijf Capcom bouwde sinds 2004 een grote niche uit met zijn rollenspellen over de jacht op reusachtige, dinosaurische monsters. Je volgde hun spoor doorheen het landschap, kocht wapens, voedsel en andere essentiële proviand in dorpen, en bond een uitputtende strijd ermee aan. Die laatste voltrok zich zonder gezondheidsbalkje: of je strijd begon te lukken moest je afleiden uit hun fysieke gedrag.

Met het kritisch uitstekend onthaalde en commercieel succesvolle ‘Monster Hunter Rise’, waarvan de versie voor Xbox Series en PlayStation 5 vorige maand nog verscheen, zetten ze opnieuw een – euh – monstersucces neer: de game sleet meer dan 11 miljoen exemplaren, waardoor het steeds lastiger wordt om het genre dat de games hebben geïntroduceerd nog een ‘niche’ te noemen. Ondanks het feit dat het relatief hermetische gameplay is: je moet héél goed weten wat je doet, en vooral doorzettingsvermogen hebben, om de reuzengedrochten plat te krijgen.

Volledig scherm Beeld uit 'Wild Hearts'. © Electronic Arts

En toch: concurrentie

De ‘Monster Hunter’-reeks is zo groot geworden dat het voor de schaarse concurrenten bijzonder lastig werd om nog een publiek te vinden. En toch: met ‘Wild Hearts’ verschijnt er donderdag een ambitieuze monsterjachtgame, in een co-productie tussen het Japanse gamelabel Koei Tecmo en de Amerikaanse spellengigant Electronic Arts. De game speelt zich af in Azuma, een fantasy-oord geïnspireerd door feodaal Japan. Waar de Kemono, ooit vredig in het landschap grazende reuzenbeesten, door een onbekende kracht ineens alles en iedereen naar het leven staan. Tijd om ze, ondanks je fysieke nietigheid, op te jagen.‘Wild Hearts’ ontrolt zich als een role playing game met een verhaalqueeste van 40 tot 50n uur, met verscheidene kleurrijke personages waarmee je tijdens je heldentocht te maken krijgt.

Volledig scherm Beeld uit 'Wild Hearts'. © Electronic Arts

Het Grote Verschil

De vraag landde een paar keer tijdens een Zoom-presentatie die de makers van ‘Wild Hearts’ onderhielden met videogamejournaille van overal op de wereld, en waarbij ook HLN aanschoof: wat is het wezenlijke verschil dat ze hopen te maken met de ‘Monster Hunter’-games? Er kwamen van game director Kotaru Hirata niet meteen de meest concrete antwoorden. “Je jaagt op nobele, nature-infused beesten”, luidde het bijvoorbeeld. We hielden de beschrijving met opzet in het Engels omdat ze moeilijk te vertalen is: machinevertalingen houden het op ‘door de natuur doordrenkt’. Het is pas na een nadere inspectie van de monsters dat het duidelijk wordt wat ze daarmee bedoelen: je krijgt bijvoorbeeld te maken met de Sapscourge, een slakachtig wezen dat een op bomensap lijkende substantie afscheidt. Of de uit vulkanisch gesteente opgebouwd lijkende Lavaback. Of de Golden Tempest, die één lijkt te zijn met de wind. Die fantasierijke, ietwat hallucinante monsters vormen een significant verschil met de reuzenbeesten uit de ‘Monster Hunter’-reeks, die eerder recht uit het echte dierenrijk komen.

Volledig scherm Beeld uit 'Wild Hearts'. © Electronic Arts

Parapluutje open

Verder belooft ‘Wild Hearts’ een nieuwe aanpak voor het slagveld, dat je kunt vol zetten met vallen, en hoogtechnologische wapens (‘Karakuri’ genoemd) om op de monsters los te laten. “Je zult creatief moeten zijn”, zei Hirata. “’Wild Hearts’ vraagt om een unieke, strategische aanpak.” Maar ook daar zullen de verschillen met het succesvollere voorbeeld eerder in de details zitten. Een van je wapens is bijvoorbeeld een… paraplu. “Die laat unieke pareerbewegingen toe in de strijd”, zegt Hirata. “Een reusachtig monster bekampen met een paraplu klinkt misschien raar, maar het zal voor veel spelers snel hun favoriete wapen worden.”

‘Wild Hearts’ verschijnt op 16 februari op PlayStation 5, Xbox Series en pc.