Na ‘Halo’ komen ook deze tv-reeksen gebaseerd op games eraan: deze zijn de moeite

We zagen de afgelopen weken al ‘The Cuphead Show’ en ‘Halo’ verschijnen, maar de echte barrage aan tv-reeksen gebaseerd op een videogame komt er ergens in de volgende twee jaar aan. De zeven series die we hier uitlichten staan al vrij ver in hun productie, maar wanneer je ook alle andere meetelt die nog in een vroeg stadium zitten, mag je daar ook mogelijk toekomstige reeksen naar ‘Mass Effect’, ‘God of War’ en ‘It Takes Two’ bijtellen.

‘Resident Evil’

Lance Reddick, pas misschien nog op je tv-scherm gepasseerd als Sylens in ‘Horizon: Forbidden West’, speelt de rol van wetenschapper Albert Wesker in deze heruitvinding van de videogamereeks, die vanaf 14 juli op Netflix zal staan. De reeks wordt een reboot van het volledige ‘Resident Evil’-verhaal, en het verfrissende is dat ze ook een heel andere wending neemt: ze zal rond Wesker en diens twee dochters draaien. De teasertrailer is nog vaag, en geen enkele tv-reeks met een ensemblefoto als promobeeld heeft al ooit echt potten gebroken. Maar het idee is tenminste iets anders dan wéér maar eens een hervertelling van het verhaal van Raccoon City.

De ensemblecast van 'Resident Evil', binnenkort op Netflix.

‘The Last of Us’

We weten allemaal hoe het tot nu toe al is vergaan met films gebaseerd op videogames: er is, sinds ‘Super Mario Bros.’ uit 1993, letterlijk nog geen enkele verschenen die géén halsmisdrijven pleegt tegen zijn eigen medium – cinema dus – en hetgeen dat wordt geadapteerd. Misschien heeft dat te maken met de lengte: games vertellen ‘longformverhalen’, waarin je gedurende soms tientallen uren meereist met de personages. Net als, inderdaad, tv-reeksen. Wat dat betreft kan de geplande tv-reeks rond PlayStation-fenomeen ‘The Last of Us’ misschien wél de complexiteit van het verhaal van de game vatten: ze zal in ieder geval tien afleveringen lang zijn.

Andere geloofsbrieven: ze wordt een productie van HBO, het kwaliteitshuis dat ons ook ‘Succession’ en ‘The Sopranos’ opleverde, gamedesigner Neil Druckmann schreef mee aan het scenario, en Pedro Pascal (hoofdrolspeler in Disney+-reeks ‘The Mandalorian’) kruipt in de huid van Joel. Ellie wordt dan weer vertolkt door de beloftevolle Bella Ramsay, die in ‘Game of Thrones’ de zonderlinge Bella Mormont vertolkte.

Eerste beeld uit de 'Last of Us'-serie.

‘Fallout’

Op streamingdienst Amazon Prime mogen we ons dan weer aan een tv-reeks rond de post-apocalyptische ‘Fallout’-roleplayinggames verwachten. De showrunners van de reeks zijn Lisa Joy en Jonathan Nolan, het scenaristenechtpaar dat bekend werd met HBO-scifireeks ‘Westworld’. Gameuitgever Bethesda produceert de serie mee, en belooft dat ze de harde toon van de games intact zal houden, maar ook de humor en de menselijke ondertoon. Een ander ding dat ons hoopvol stemt is het feit dat klasbak Walton Goggins alvast voor de reeks heeft getekend. De Amerikaanse acteur met het grote bovengebit, briljant als de belezen schurk Boyd Crowder in tv-reeks ‘Justified’, zal een 'ghoul’ vertolken: een mutant die, onder zijn vermangelde uiterlijk, nog altijd op en top mens is.

Enige nieuws over de 'Fallout'-reeks tot nu toe is dat Walton Goggins een 'ghoul' speelt. En de belofte van de makers om heel getrouw te blijven aan de gamereeks.

‘A Plague Tale’

In Frankrijk is er ook een tv-adaptatie van de ‘Plague Tale’-franchise in de maak. Eerste game ‘A Plague Tale: Innocence’, over de wezens Amicia en Hugo die in het door de pest en de honderdjarige oorlog verscheurde middeleeuwse Frankrijk moeten reizen, gooide hoge ogen, en binnenkort komt opvolger ‘Requiem’ uit. Welk van die twee verhalen in de tv-reeks zal worden geadapteerd, is nog niet duidelijk, en over acteurs is er ook nog geen nieuws. Maar Asobo, de in Bordeaux gevestigde studio achter de games, liet wel al fijntjes weten dat er Amerikaanse interesse was in een tv-versie, maar ze toch liever met een Frans productiehuis in zee gingen; kwestie van de couleur locale intact te houden. Showrunner wordt Mathieu Turi, een cineast wiens horrorfilms ‘Hostile’ en ‘Meander’ cultsuccessen werden.

'A Plague Tale', een Franse game, wordt ook een Franse serie.

‘Assassin’s Creed’

Bij Ubisoft pochen ze al minstens tien jaar dat ze prima in staat zijn om tv-series te maken rond hun ‘Assassin’s Creed’-serie, en dat ze daarvoor gewoon een verscherpte versie van het 3D-model van hun historische steden kunnen gebruiken. Het Rome van ‘Assassin’s Creed: Brotherhood’ werd op die manier in ieder geval gerecycleerd voor de korte animatiefilm ‘Assassin’s Creed: Embers’, maar het is afwachten met welke middelen de nu geplande Netflixserie zal worden gemaakt. Goed nieuws is dat Netflix aan boord is, omdat we weten dat die streamingdienst niet op een miljoentje meer of minder kijkt voor de productie van eigen series.

Over showrunner Jeb Stuart zijn we iets minder zeker: dat was een grote Hollywoodscenarist in de jaren 80 en 90, met de scripts van ‘Die Hard’ en ‘The Fugitive’ op zijn naam, maar de laatste decennia brak hij minder potten. En hopelijk betekent het feit dat Stuart onlangs nog achter tv-reeks ‘Vikings: Valhalla’ zat niet dat de reeks zich in het inmiddels uitgewoonde tijdperk van ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ hoeft af te spelen.

Het enige wat Netflix tot nu toe loste was een logo.

