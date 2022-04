Na de voorjaarsgekte: deze videogames houden je nog weken of maanden zoet

In februari en maart zijn er ongeveer evenveel grote blockbustergames verschenen als tijdens een gemiddelde najaarsmaand. Maar nu valt dat stil tot diep in de zomer, en zul je het dus de komende weken en maanden moeten doen met de titels die er de afgelopen tijd in de winkel zijn geploft. Een selectie van de toppers waarmee je het langst zoet zult zijn.

‘Tiny Tina’s Wonderlands’

Deze in jolige fantasy gedrenkte ‘Borderlands’-spinoff biedt een originele rollenspeltwist op het beproefde concept van de ‘looter shooter’-reeks, met onder meer een compleet nieuw upgradesysteem voor je personage. Maar het is, in de kern van zijn actie, ook gewoon de beste ‘Borderlands’-game sinds ‘Borderlands 2’.

Speeltijd: 12 uur voor de verhaallijn, een uur of veertig voor alles.

‘Elden Ring’

Misschien is deze periode van relatieve luwte een goed moment om je eindelijk eens aan ‘Elden Ring’ te zetten. Om twee redenen. De eerste is dat je héél veel tijd nodig zult hebben om je personage sterk genoeg te maken, en ook zelf voldoende geoefend te zijn, om eindelijk eens wat noemenswaardige vijanden te verslaan in deze aartsmoeilijke game. En als dat niet lukt, is er nog de tweede reden: het verkennen van de betoverende wereld van ‘Elden Ring’, waar je gelukkig alle gewelddadige confrontaties uit de weg kunt gaan.

Speeltijd: makkelijk honderd tot tweehonderd uur. Mogelijk voor eeuwig, afhankelijk van hoe goed je bent en hoe ver je wilt geraken in het verhaal.

‘Horizon: Forbidden West’

Ook wanneer je ‘Horizon: Zero Dawn’ niet hebt gespeeld is ‘Forbidden West’ een aanrader: alle revelaties uit het verhaal van de eerste game krijg je meteen mee, zodat je met min of meer evenveel kennis als een ‘Zero Dawn’-veteraan dat Verboden Westen kunt induiken. Waar de verhaalervaring je op een krachtige manier zal blijven roepen, maar waar er ook meer dan genoeg relevante dingen te doen zijn buiten dat verhaal.

Speeltijd: de verhaallijn neemt een uur of dertig in beslag. Website howlongtobeat.com meldt verder een gemiddelde van 85 uur voor ‘completionist’ spelers, die dus werkelijk alle content uit de game hebben gehaald.

‘Grand Theft Auto V’

Heb je een PlayStation 5 of een Xbox Series in huis? Geloof ons: dan wil je ook ‘Grand Theft Auto V’ erbij. Nee, niet de zesde, want daar is Rockstar Games nog aan bezig. Maar gewoon de vijfde game, die inderdaad in 2013 al uitkwam maar nu een bloedmooie remake kreeg voor de nieuwe generatie consoles. Alleen al het verhoogde detail maakt het de moeite waard om opnieuw het misdaadverhaal van Michael, Franklin en Trevor te doorspelen. En stel dat je nog niét bij de 160 miljoen wereldwijde spelers hoort die ‘Grand Theft Auto V’ hebben gekocht, dan is deze periode van videogamedroogte het ideale moment om er vooralsnog in te duiken.

Speeltijd: 30 uur voor het verhaal, 80 uur voordat je alles uit het singleplayergedeelte hebt gehaald, honderden uren als je een misdaadimperium hebt opgebouwd in ‘Grand Theft Auto Online’.

‘Destiny 2'

Met de recente ‘Witch Queen’-uitbreiding toonde het inmiddels vijf jaar oude ‘Destiny 2’ dat het nog altijd relevant is. De content van de expansie is relatief kort, maar daarna kun je natuurlijk de rest van de content van ‘Destiny 2’ induiken. Om te weten hoe de vork in de steel zit zal je wel eventjes een wiki moeten raadplegen (deze is een goeie), want de originele singleplayercampagne, die ‘Destiny’-maker Bungie destijds nog voor gamelabel Activision maakte, is ondertussen uit het pakket gewipt.

Speeltijd: De campagne van ‘Witch Queen’, de meest verse content, is tien tot vijftien uur lang. Maar als je àlle beschikbare ‘Destiny 2’-content samentelt zit je los voorbij de honderd speeluren.