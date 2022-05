‘MultiVersus’, de ‘Super Smash Bros’-kloon die je nooit had zien aankomen: “Onze game is beter in coöp”

gamepreviewFilmmaatschappij Warner Bros. heeft een hele resem film-, cartoon- en tv-figuren op stal, én ze beschikt over een videogame-afdeling. Een all-star-vechtgame à la Nintendo’s ‘Super Smash Bros.’ was dus een logische keuze. Of, euh, niet dan? We spraken erover met een van de ontwerpers.

Bugs Bunny die Batman neermept door hem een taart in zijn snuit te keilen? Arya Stark uit ‘Game of Thrones’ die tegen Jake de hond uit ‘Adventure Time’ vecht? De knokpartijtjes in ‘MultiVersus’, een aanstaande ‘Super Smash Bros’-kloon met alleen figuren uit de film-, animatie- en televisiestal van filmmaatschappij Warner Brothers, blijven lichtjes geforceerd aanvoelen. Maar je kunt de makers geen luiheid aanwrijven: na een paar uur in de gesloten alfaversie van de game ontdekten we tal van aardigheidjes in de figuren die ze alleen maar konden hebben ontdekt als ze écht goed naar het bronmateriaal hebben gekeken.

Bovendien was er eigenlijk eerst het spelconcept, en volgden daarna pas de WB-figuren, zegt Veigar Bouius, productdirecteur bij ontwikkelstudio Player First Games. “Onze oprichters, Tony Huynh en Chris White, spelen al jaren vechtspellen. En er waren een aantal dingen waarvan ze wilden dat ze ze konden verbeteren. Dus begonnen ze met een prototype voor een eigen game, tot ze iets speelbaars hadden. En toen begonnen ze rond te kijken naar iemand om mee samen te werken, om dit naar buiten te brengen. En Warner Brothers leek gewoon een heel natuurlijke fit, met hun catalogus van geweldige personages met speciale gameplaymogelijkheden.”

Volledig scherm Veigar Bouius van studio Player First Games. © RV

Het is de eerste All Star Battle-game die niet alleen videogamepersonages bevat, maar ook stripfiguren.

“Dat was een uitdaging, maar ook erg leuk om te doen. Misschien is een van de meest interessante voorbeelden Velma van Scooby Doo. Ze lost misdaden op, ze vangt criminelen, maar Velma vecht niet noodzakelijkerwijs tegen mensen. Dus vecht ze in de game met haar woorden. Ze gooit met tekstballonnen, en gebruikt een megafoon, ze vindt aanwijzingen en ze kan dan uiteindelijk de politie oproepen om de criminelen - of de tegenstanders in dit geval - af te voeren. Voor ieder personage vragen we ons af: wat is er iconisch aan dit personage, en hoe kunnen we die fantasie tot leven brengen?”

Volledig scherm Het selectiescherm. © WB Games

Hoe hebben jullie dat geresearcht?

“Door alles te bekijken wat we in handen konden krijgen. Films, shows, spin-offs van die laatste. En als de personages al in games zijn opgedoken, speelden we die natuurlijk allemaal om te begrijpen hoe ze in het verleden al zijn weergegeven. Daarna spraken we ook met de licentiehouder, en spraken we met fans om de personages goed te begrijpen.”

Ik bracht de avond voor dit interview het grootste deel van mijn speeltijd door met Bugs Bunny, wiens belangrijkste move het gooien met taarten is. Hoe is dat proces tot stand gekomen?

“Ja, dat is een goeie. Bugs Bunny, ik denk dat we erin geslaagd zijn om hem goed te capteren. We wilden zijn irritante wildheid vastleggen, hij is zo’n ontzettend gladde vlegel. En hij kan in de tekenfilms dingen die fysisch compleet niet kunnen. Zoals raketten uit zijn zak halen en wegschieten, en er ook nog eens bovenop kruipen om ze te berijden. Hij kan gaten maken waar hij vervolgens heel snel doorheen kan springen om te teleporteren, en zijn bondgenoot kan hetzelfde doen. Wanneer er op hoog niveau wordt gespeeld, kunnen professionele spelers de tunnel van tevoren aan twee verschillende kanten van de arena opzetten, en dan snel tussen hen in rennen om hun tegenstander van zijn stuk te brengen.”

Volledig scherm Herken je dit viertal? © WB Games

Aan de andere kant van het spectrum heb je Batman, een personage dat al in meerdere videogames is verschenen. Was dat makkelijker?

“Ik denk dat dat meer een uitdaging was om de juiste keuzes te maken, omdat je hem al zo vaak hebt gezien en ook over ontzettend veel mogelijkheden beschikt. Hij heeft zijn cape om naar beneden te glijden. Hij heeft grijphaak. Hij heeft zoveel vechtsportbewegingen. Het was gewoon een kwestie van ze allemaal opsommen en onszelf afvragen welke de meest iconische zijn, en welke zich het beste lenen voor een game als deze. En daar dan op focussen. “

Volledig scherm Het lobbyscherm. © WB Games

De voor de hand liggende vergelijking die mensen met deze game zullen maken, is natuurlijk ‘Super Smash Bros’. Waar denk je dat ‘MultiVersus’ zich onderscheidt van die andere titel?

“Zeker in coöperatieve gameplay. We vroegen ons niet alleen af hoe we de meest iconische versie van onze personages naar voren konden brengen, maar ook hoe we ze op een interessante manier met hun teamgenoten konden laten communiceren voor een unieke teamspeldynamiek. Wonder Woman kan bijvoorbeeld haar bondgenoot beschermen tegen een aanval, en dan kunnen ze hun krachten bundelen om het gevecht vanaf dat punt te af te werken. Batman kan een rookbom neergooien die hem en zijn bondgenoot onzichtbaar maakt terwijl ze erin zitten. “

Al deze verschillende personages komen uit verschillende werelden met verschillende visuele voorstellingen. Hoe heb je een gemeenschappelijke beeldtaal gevonden om ze allemaal samen te brengen?

“Onze artdirector, John Diesta, heeft geweldig werk verricht door een stijl te vinden die past bij traditionele 2D-geanimeerde personages en echte actiepersonages zoals Arya uit Game of Thrones. Het is een beetje cartoonesk, maar ook realistisch.”

