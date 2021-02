Multiplayer zet onderschatte topgame ‘Watch_Dogs Legion’ extra op de kaart

Het hele Londen van een niet nader genoemde nabije toekomst dat aan je voeten ligt, en niets daarin te doen op gebied van multiplayer? Dat mocht inderdaad weleens veranderen in Watch_Dogs Legion. Nu maakt Ubisoft, het Franse uitgeefbedrijf erachter, wel vaker grote openwereldgames zonder multiplayer erin: je zult bijvoorbeeld geen andere spelers tegenkomen in het middeleeuwse Engeland van Assassin’s Creed: Valhalla. Maar Watch_Dogs Legion lijkt zich toch wat beter te lenen tot meerspelergeweld, dankzij de bijna magische greep die je op de spelwereld hebt met al die hackertechnieken.

Aanvankelijk wilde Ubisoft die multiplayercontent niet lang na de lancering van de game loslaten, in december vorig jaar, maar uiteindelijk werd ze uitgesteld tot een niet nader bepaalde datum begin 2021. Die is nog altijd niet nader bepaald, overigens, maar aangezien we enkele weken geleden al vier uur multiplayermissies hebben gespeeld en dat vandaag mogen navertellen, kan de lancering ook weer niet te lang duren, gokken we.

Volledig scherm Even een cargodrone hacken, en je bent meester over het luchtruim boven Londen. © Ubisoft

Goed ingewerkt

De multiplayer is in ieder geval goed ingewerkt in het verhaal van Watch_Dogs Legion. De slag tussen DedSec en Zero Day is achter de rug (tenminste als je de twintig uur durende hoofdverhaallijn hebt gespeeld), en de Londense afdeling van DedSec is klaar voor een volgende stap: zichzelf opsplitsen in autonome cellen, verdeeld over de stad. Dat is dus waar je zelfgekozen personage zijn/haar rol speelt in de onlinemodus: je wordt baas over je eigen cel.

Na een korte en nogal onzinnige onboardingmissie komen de nieuwe missies meteen op de kaart, en kun je ze – samen met levende medestanders die hun eigen DedSec-cenakel hebben – in groep aanvatten. Er zit een grote variatie in de missies, van snackbare content tot uitdagingen van langere aard. Het begint met nieuwe wereldevents en eventuele Assignments, waarbij je eenvoudige opdrachten kunt uitvoeren en daarin toevallig elkaar tegenkomen. Maar er zijn natuurlijk ook missies waarbij je elkaar keihard nodig hebt.

Volledig scherm Nodig vrienden uit in je game, en je hebt ineens een 'crew'. © Ubisoft

Uitdagingen

Die beginnen met coöpmissies waarbij je met twee tot vier spelers tegelijk een infiltratie moet uitvoeren. Daar viel bij onze speelsessie, samen met collega’s van gespecialiseerde videogamepublicaties, onder meer een missie onder waarbij we op het dak van een gebouw dingen van een server moesten downloaden, ondertussen vijandige bewakers en drones afwerend, of – onze favoriet tijdens de vier uur durende preview – twee specifieke auto’s moesten stelen uit een goed bewaakte opslagplaats, en die vervolgens in de Thames rijden.

Die missies leverden een kwartier tot een half uur dolle coöpmultiplayerpret. Maar de grootste uitdaging in de onlinecomponent van Watch_Dogs Legion schuilt hem in de Tactical Ops, veel uitgebreidere missies waarbij je groep van vier spelers in tweeën wordt gedeeld, en jullie op twee verschillende plaatsen in Londen precies op hetzelfde moment een vijandig bolwerk moeten infiltreren en daar – eveneens simultaan – data van een server moet zien te halen. Het zijn ware adrenalinepompers, die missies, waaraan je beter goed voorbereid begint, en met een crew waarmee je toch al eventjes ingespeeld bent.

Volledig scherm Dolle pret, zij het slechts voor even: spiderbot-arena's! © Ubisoft

Spielerei met spiderbots

Maar je kunt ook gewoon een paar minuten loos gaan in spiderbot-arena’s die verspreid liggen over de stad. Het langetermijnplezier dat hierin vervat ligt is verwaarloosbaar, maar zeker de eerste paar keren is het een prettig tussendoortje.

Over de hele lijn lijkt de online multiplayercontent van Watch_Dogs Legion ons uitstekend ingewerkt in de rest van de game. Dat zit ook in de vereenvoudigingen die de makers erin hebben gestopt: het volstaat bijvoorbeeld dat één speler van je crew op de juiste plaats op de kaart landt en de rest uitnodigt voor een missie, waarna de anderen automatisch naar de locatie worden geteleporteerd. En o ja: om het allemaal niet te moeilijk te maken, geldt er geen permadeath tijdens de onlinegebeurtenissen. In de singleplayercampagne van de game schuilt net een deel van de pret in het feit dat de personages waaraan je gehecht geraakte voorgoed in het cachot konden verdwijnen, maar dat maakte de multiplayer wat te lastig, vonden ze bij Ubisoft.

Volledig scherm Rustig de tent aftasten via de bewakingscamera's zit er niet altijd in wanneer de rest van je bende niet kan wachten. © Ubisoft

