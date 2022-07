‘Mothmen 1966’ is een retrographics-trip door Amerikaanse mythes

GamereviewEen interactief stripverhaal over Amerikaanse volkslegendes en Native American-mythes, getooid in de graphics van pc’s uit de jaren stilletjes: in al zijn bescheidenheid bleek ‘Mothmen 1966’ onze grootste videogameverrassing van het moment.

Ooit al van de Mothman gehoord? In 1966 zou die figuur – half mens, half insect – voor het eerst zijn gespot in het plaatsje Point Pleasant, West Virginia, waarna hij snel een deel werd van de moderne Amerikaanse folklore. Het wezen ontleent vooral zijn bekendheid aan het boek ‘The Mothman Prophecies’ uit 1975, in 2002 nog verfilmd met Richard Gere in de hoofdrol, maar ook los daarvan dook het geregeld op in de populaire cultuur. Tot in videogames toe: in ‘Fallout 76’ is het gedrocht een van de gevaarlijkste creaturen om je shotgun op leeg te knallen, en in de zopas verschenen ingetogen indietitel ‘Mothmen 1966’ heeft hij vriendjes meegebracht.

★★★☆☆

Volledig scherm In en rond een brak tankstation krijgen de protagonisten ineens bezoek van vreemde wezens. © LCB

Interactief stripverhaal

‘Mothmen 1966’ is een interactive novel: de enige interactie die van de speler wordt gevraagd ligt in het maken van dialoogkeuzes, en ook die zijn meestal (op een paar uitgebreidere tactische sequenties na) strikt binair. Zo ontrolt er zich een pulpy mysterieverhaal over een vijftal sukkelaars die net in dat vervloekte jaar 1966 naar het genoemde Point Pleasant trekken om er de passage van de Leoniden-meteorietenregen te aanschouwen, maar onverhoeds worden belaagd door wezens die lijken op reuzenmotten. Hun enige manier om zich te verweren: een paar aanwijzingen uit mythes van lokale Native American-volkeren, en een mythische mitrailleur die een van de inwoners van de negorij toevallig aan het bouwen is.

Volledig scherm Wie zijn deze vreemde snuiters? © LCB

Sfeertje, hoor!

De overtuigende kracht van ‘Mothmen 1966’ schuilt hem in twee dingen: in het proza van de teksten die je over het scherm ziet rollen, die je in vergelijking met de meeste games in dit genre bijna literatuur kunt noemen, en in de graphics van de plaatjes. Die hebben de expressieve dynamiek van een graphic novel, maar als visuele stijl kozen de makers voor zogeheten CGA (Color Graphics Adapter)-graphics, waarin games ergens halfweg de jaren 80 werden gespeeld op de oudste pc’s.

‘Mothmen 1966’ is niet de eerste game die in dat specifieke retrojasje werd gehesen: enkele jaren geleden verscheen al kleine topper ‘The Eternal Castle [REMASTERED]’ in deze zelfde trant, en een van de schermfilters van instantklassieker ‘Return of the Obra Dinn’ kon eveneens in CGA-graphics worden gezet. Maar bij ‘Mothmen 1966’ werkt dat donkere, op een miniem kleurenpalet gebaseerde stijltje perfect om een unheimliche sfeer op te roepen, ideaal voor het verhaal over mythes, compulsies en onmacht dat de makers er uiteindelijk mee wilden vertellen.

Volledig scherm Let vooral op het proza waarop de game drijft. © LCB

Memorabel niemendalletje

‘Mothmen 1966’ kost je slechts minder dan tien euro, waarvoor je een uur of twee gameplezier naar je console downloadt. Maar dat zo’n kort maar verfrissend niemendalletje evengoed een memorabele interactieve ervaring kan opleveren als een visueel veeleisende blockbustergame, toont weer maar eens wat een krachtig medium videogames kunnen zijn. Alsof de ontwikkelaars ons aan een stokoud en soms nogal snel vergeten beginsel van het medium willen herinneren: het gaat hem niet noodzakelijk om uitdaging, wel om interactie. En die laatste is bij deze titel minstens even dwingend als diegene die de meest epische actie-avonturengames opleveren.

Volledig scherm De keuzes die je tot je beschikking hebt zijn veelal binair. © LCB

