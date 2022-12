‘Moonshine Inc.’: illegale drank stoken zonder dat je er blind van wordt

VideogamesEen managementsimulator waarin je je eigen imperium van zelfgestookte sterke drank runt? ‘Moonshine Inc.’ is zonder twijfel een van de meest bevreemdende pc-games van dit jaar. ‘Het is een kluchtige game, maar de simulatie waarop hij draait namen we bloedernstig’, zeggen de ontwikkelaars.

Bijna was ‘Moonshine Inc.’, een zopas op de pc verschenen managementsimulatiegame van het Poolse gamebedrijf Klabater, een titel geworen met een licentie van ‘Moonshiners’, het bekende Amerikaanse docudrama van Discovery Channel. “Daar zijn ernstige gesprekken rond geweest”, zegt Paul Muller, gamedesigner achter de nieuwe managementsimulator. “Maar er waren dingen die de makers van die reeks absoluut niet erin wilden, zoals politie. Die pakkans, nadat je als speler je eigen illegale drank hebt gestookt, vonden we een cruciaal element in de gameplay. Dus zijn we verder gegaan zonder die licentie.”

Volledig scherm Beeld uit 'Moonshine Inc.' © Klabater

Kluchtig én ernstig

Wie de eerste levels van ‘Moonshine Inc.’ speelt, ergens in een zompig, bosrijk gebied in de Appalachen, ervaart een videogame die een bijzonder leutig uitziet. Maar daaronder zit een bijzonder complexe simulatie van alle facetten van de handel in illegaal gestookte drank. De game gaat minstens even diep als soortgelijke managementgames waarin je een voetbal- of wielerploeg runt, een stad, een gevangenis, een buitenaardse kolonie, of een pretpark. Ook zit er een hele progressie in: je begint de game in moerasgebied, en eindigt als een hele pief met illegale stokerijen in de stad.

“Het is een kluchtige game, maar de simulatie waarop hij draait namen we bloedernstig”, zegt Muller. “De economische simulatie gaat diep, het is een tycoongame die gericht is op ware fans van dat genre. En ook de chemie van het drank stoken zit er natuurgetrouw in.”

Niet thuis proberen

De simulatie waarop ‘Moonshine Inc.’ draait, bevat fermentatie- en distilleringsformules met meer dan vijftig ingrediënten, zoals suikers, fruit, groenten en granen. Er kunnen meer dan 35 apparaten worden aangekocht, 26 verschillende technologieën worden aangeleerd in een variant op de bij simulatiegamers bekende ‘tech tree’. Daarmee kunnen 70 recepten worden ontwikkeld, met de volledige keten: eerst laten fermenteren, dan distilleren, vervolgens bottelen, en tot slot verkopen. En bij het transport opletten dat die flikken je dus niet achter de kladden zitten: bij vier arrestaties is het game over.

“Je begint met een eenvoudig recept, met weinig ingrediënten, en werkt jezelf zo rustig naar de complexere maaksels”, zegt Muller. “Het wordt geleidelijk aan ingewikkelder. We hebben samengewerkt met universiteitsprofessoren, die ons hebben geholpen om bekende recepten samen te stellen. Zoals Rotgut, bijvoorbeeld: een bekend recept in het wereldje van de moonshiners.”

Geen schrik dat iemand het thuis gaat proberen, als alle data waarop de game draait zo accuraat zijn? “Geenszins”, lacht Muller. “De stap van de simulatie in ‘Moonshine Inc.’ naar drank stoken in het echte leven is enorm groot. Je hebt er dan échte, dure apparatuur voor nodig, en ook producten die je niet zomaar in de drogisterij vindt.”

