Monster Truck Championship: racen, stunten en vernieling zaaien

gamesOvermaatse trucks op gigantische wielen die onder luid gejoel van een tot de nokken gevuld stadion obstakels en elkaar in de prak rijden. Deze gemotoriseerde gladiatoren spreken bij iedereen wel een beetje tot de verbeelding. Het is een concept dat we vooral met de Verenigde Staten associëren, maar dankzij ‘Monster Truck Championship’ kunnen we het spektakel nu dus naar onze eigen woonkamer brengen.

Als je al wekenlang ‘Project Cars 3' aan het spelen bent, is het toch even wennen wanneer je aan het stuur van zo’n monstertruck komt te zitten. Weg is de elegantie van de Ferrari, Porsche of Aston Martin waarmee je iedere bocht van het circuit haarfijn probeert aan te snijden. In 'Monster Truck Championship’ maakt het weinig uit hoe je wint. Hoe meer chaos en vernieling, hoe beter. Toch wil dit niet zeggen dat deze game geen oefening vraagt. Integendeel zelfs… Wanneer een vriendelijke dame je in het begin van de game een rondleiding aanbiedt, kan je de trainingsmodus maar beter even rustig doorlopen.

Gas geven is zowat het enige dat vanzelf gaat in zo’n monstertruck. Bochten aansnijden is een ander paar mouwen. Natuurlijk is het zinloos om die elegante rijbeweging van een supersnelle sportwagen na te streven, maar het is een heuse uitdaging om dat ding recht te houden. Na een tijdje krijg je het onder de knie en gaat het al een stuk beter, maar een foutje is nog steeds snel gebeurd.

Volledig scherm © Nacon

Stunts en vernieling

Racen is niet het enige wat je moet je doen in 'Monster Truck Championship’. Zoals de naam al doet vermoeden, neem je deel aan kampioenschappen. Die bestaan uit meer dan één discipline. Naast een korte race is er doorgaans ook een knock-out waarbij je het telkens tegen één andere truck opneemt. Het is de kunst om een goede start te nemen en vervolgens de bocht zonder kleerscheuren door te komen, want daarachter ligt al de finish.

Volledig scherm © Nacon

Een ander onderdeel van een kampioenschap is een stuntwedstrijd. Schansspringen, salto’s, donuts, en obstakels vernielen,… Het zijn maar enkele mogelijkheden om punten te verdienen. Dit onderdeel is helemaal freestyle en je kiest zelf hoe je je score wil opdrijven. Hier ervaar je de echte pret om in zo’n monstertruck rond te rijden. Al vraagt ook dit wel oefening vooraleer je stunts perfect kunt uitvoeren. Zelfs stijlvol een caravan vernielen is moeilijker dan je zou denken.

Volledig scherm © Nacon

Te weinig sfeer

Spektakel gegarandeerd, maar grafisch neemt deze game wel wat gas terug. Waar de meeste games ons anno 2020 met hyperrealistische beelden van de sokken blazen, hadden we dit spel gemakkelijk ergens tien jaar geleden kunnen situeren. Eigenlijk zouden we de sfeer van zo’n gigantische arena moeten kunnen ervaren, maar ook geluidsmatig slaagt ‘Monster Truck Championship’ daar nooit in. De stadionomroeper herhaalt monotoon altijd dezelfde zinnen, wat heel irritant wordt als je een proef een paar keer wil herbeginnen.

Volledig scherm © Nacon

Een ander minpuntje is het gebrek aan een slimme AI. Net wanneer je denkt dat je de lastige besturing in de vingers hebt gekregen, rijden tegenstanders tegen je aan alsof ze niet weten dat je aan de wedstrijd deelneemt. Van echt spannende races is daardoor niet altijd sprake.

Veel mogelijkheden

De energie van de makers is duidelijk niet naar de afwerking van de game gegaan, maar ze hebben wel heel wat opties gecreëerd om je ervaring als speler uit te breiden. Net zoals in veel andere racetitels mag je je eigen team oprichten. Daarbij selecteer je bijvoorbeeld een manager of een motorexpert om de prestaties van je monstertruck te verbeteren. Natuurlijk heb je ook een budget, zodat je verstandig met uitgaven moet omspringen.

Volledig scherm © Nacon

Met dat budget mag je dus ook nieuwe onderdelen voor je trucks aanschaffen en kan je zelfs het uiterlijk een persoonlijke toets geven. Het zorgt ervoor dat de carrièremodus van deze game er toch bovenuit steekt. Er zijn ook voldoende circuits voorzien die variatie in je carrière brengen.

Volledig scherm © Nacon

Conclusie

'Monster Truck Championship’ is een leuk tussendoortje. Met de trucks rijden is uitdagend en cool. Het is ook totaal niet te vergelijken met een klassieke racegame. Daar staat tegenover dat de game soms wat slordig overkomt met gebrek aan oog voor detail. Wie zich daarover kan zetten, zal wel plezier beleven aan de vele events waaraan je kunt deelnemen.

Volledig scherm © Nacon

De game heeft in elk geval veel potentieel om met een sterkere opvolger terug te keren. Als de makers erin slagen om de sfeer in de arena en de ronkende motoren van die moddervretende titanen realistisch genoeg te laten overkomen, dan zullen we de echte sensatie van zo’n monstertruckkampioenschap kunnen ervaren.

De game is beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Steam, en op 19 november voor de Nintendo Switch.