‘Mile 0’ is een teleurstellende prequel voor adventuretopper ‘Road 96’

‘Road 96’ was een game met een ongewone verhaalstructuur: de verschillende sequenties waren componenten van een bouwsel dat zich deels door willekeur en deels door de keuzes van de speler manifesteerde. En dan waren er de ontzettend sympathieke hoofdpersonages, die je met hen deden meeleven in een fictieve wereld die een soort mix was tussen het Amerikaanse zuidwesten en Frankrijk, het thuisland van ontwikkelstudio DigixArt. Maar waarin - niet onbelangrijk - een voormalige democratie onder een Donald Trump- of Viktor Orbán-achtige figuur net was verworden tot een autocratisch bewind, waaruit een reeks naamloze protagonisten de wijk namen via de weg uit de titel. De echte hoofdpersonages doken als non-playable characters op in die vertelling: een hoogst interessante en rake insteek.

Road 96: Mile 0 Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation, Switch, Xbox en pc.



Politiek spectrum

In nieuwe prequel ‘Road 96: Mile 0’ wordt de aanloop naar die politieke omslag getoond: het moment waarop alle nuance in het maatschappelijke denken aan het verdwijnen is, en autocraat Tyrak de macht naar zich toe begint te trekken. Je ondergaat deze snel verbrokkelende maatschappij in de rol van twee tieners, die elk in hun eigen helft van de game de hoofdrol spelen: Zoe, opgegroeid in relatieve weelde als de dochter van een politicus die zich heeft opgewerkt tot minister van Olie in de regering Tyrak, en Kaito, een jonge klaploper.

Ze staan, zonder het misschien zelf te beseffen, aan twee uiteinden van een politiek spectrum: Zoe heeft er geen enkele baat bij om zich obstinaat te gedragen tegenover het nieuwe regime, terwijl Kaito met zijn revolutionaire praat misschien wat te hard van stapel loopt: misschien valt het wel reuze mee met die Tyrak, die tenslotte speciale dingen doet voor de jeugd van de natie. En binnenkort een grote aankondiging doet waar alle burgers (of toch de meeste) vol verwachting naar uitkijken.

Potentieel interessanter, maar…

Fans van ‘Road 96’ zullen natuurlijk meteen opmerken dat Zoe een van de vluchtelingen was op die lange weg naar de grensovergang, dus wat er met haar gebeurt in ‘Mile 0’ zal sowieso het begin zijn van haar transformatie. Maar eerst belandt ze nog op een spectrum tussen berusting en twijfel. Terwijl je van Kaito door je eigen beslissingen net een tiener met meer of minder revolutionaire gedachten kunt maken.

Die focus op een land dat afglijdt naar despotisme, nadat de afweersystemen van de democratie hebben gefaald, had een potentieel interessantere game kunnen opleveren dan ‘Road 96’, waarin die sterke leider de touwtjes al in handen heeft en de politie met stalen vuist regeert. Maar helaas mist deze prequel de impact, de urgentie, de charme en de inventiviteit van de oergame. Bepaalde scènes van die laatste – zoals dat moment waarop je wordt ingerekend, en je tijdens je verhoor de luide schreeuwen van een andere ongelukkige hoort - zinderen bijna twee jaar later nog na in onze geest, en we betwijfelen sterk of dat met de gebeurtenissen in ‘Mile 0’ ook zo zal zijn.

Muzikale intermezzo’s

‘Road 96: Mile 0’ is een game die wel bepaalde dingen probeert te vertellen: over hoe niet alleen politiek gerecupereerde maatschappelijke schrik en economische onzekerheid, maar ook gewoon lui conformisme onder het merendeel van de bevolking een krachtige voedingsbodem vormt voor de opkomst van een autocratisch regime. Maar het komt er gewoon niet uit. Daar spelen de oninteressante en zelfs een beetje vervelende hoofdpersonages (Zoe was ook in ‘Road 96’ de minst boeiende figuur) een belangrijke rol in. De kleine cameo’s van de andere protagonisten uit ‘Road 96’ werpen daarbij meteen een schaduw over deze twee.

De makers gooiden voor deze game, die qua content ongeveer de helft is van het origineel, nog wat actievollere sequenties in de mix, zoals een ‘Pipe Mania’-achtige kraakminigame en ‘metaforische’ muzikale intermezzo’s uit studio DigixArts game ‘Lost in Harmony’ (2016, waaruit Kaito overigens een personage was). Maar ook die plaat blijft snel hangen.

