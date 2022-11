‘Midnight Suns’: tactiek past beter bij Marvel-superhelden dan actie

GamereviewEen ‘XCom’-achtige tactische game, past dat wel bij de superhelden uit de Marvel-stal? Nu we ‘Marvel’s Midnight Suns’ hebben doorgespeeld kunnen we je met enige stelligheid zeggen: jazeker. Meer nog: dit videogamegenre levert heldhaftige poses op die dichter bij de gebeurtenissen in de strips liggen dan een actiegame ooit zal kunnen.

‘Marvel’s Midnight Suns’ is wel ontwikkeld door Firaxis, de Amerikaanse studio achter onder meer de ‘XCom’-reeks, maar verwacht niet dat je een kloon van die laatste met Marvel-figuren krijgt geserveerd. Daarvoor is de diepere aard van beide beestjes te onverenigbaar. Een superheld als Wolverine, Captain Marvel of de Ghost Rider kun je bijvoorbeeld geen slag doen uitdelen die hij volgens een worp van de onzichtbare digitale teerling heeft gemist, of een die heel weinig schade heeft toegebracht.

De meeste tegenstanders die je tegenover je krijgt telkens als je drie van de dertien in de game beschikbare Marvel-helden op het slagveld hebt uitgezet, gaan er dan ook met één enkele slag aan. Naast dat makkelijk neer te leggen voetvolk van de paramilitaire organisatie Hydra komen er natuurlijk ook wat krachtigere tegenstanders tevoorschijn, en bij momenten heb je bonje met bekende superschurken als Venom of Crossbones.

Marvel’s Midnight Suns Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Vanaf 2 december uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.



Volledig scherm Scarlet Witch, een personage waarrond een flink deel van de plot draait. © 2K Games

Slim kaartspelletje

Ze hebben bij Firaxis flink zitten sleutelen aan de formule. Die zet om te beginnen iets van een trend door die ook al werd aangeraakt door ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’: de meeste beperkende elementen op het speelveld, zoals een raster en een beperking in je aantal stappen, werd weggekieperd. Je drie personages (meestal The Hunter, je protagonist, plus twee naar keuze) kunnen zich vrij over het speelveld bewegen, maar ze krijgen wel maar ene beperkt aantal bewegingen. En om het dan toch een beetje spannend te houden, voegden ze daar een deckbuilding-systeem aan toe: je trekt speelkaarten die elk een van je helden vertegenwoordigen, plus een van die hun krachten of (helende of ondersteunende) vaardigheden. Binnen dat opzet bouw je ook Heroism op: sommige aanvallen leveren je punten op, andere (zwaardere, dus) draineren de meter dan weer.

Volledig scherm Tussen de gevechten door kun je aan de kaarten van je helden sleutelen. © 2K Games

En werkt dat? Jazeker! De willekeurige aard van de kaarten die je trekt (iedere ronde kun je er ook een paar vervangen) en de mogelijkheid om aanvallen op te sparen geven ‘Marvel’s Midnight Suns’ het tactische cachet dat je verwacht van een game uit dit genre. Je zult véél van die tactische confrontaties aangaan (de game duurt 40 tot 60 uur), maar die zijn stuk voor stuk een plezier.

Volledig scherm Lilith, de grote 'baddie' van de game. © 2K Games

Groter geheel

‘Midnight Suns’ is onder meer gebaseerd op de Marvel-strip ‘Rise of the Midnight Sons’ (1992), met een ‘o’ dus, en brengt je in de duistere krochten van het Marvel-universum, waar magie, mystiek en bovennatuurlijke gebeurtenissen de plak zwaaien. De centrale Marvel-helden die je bestuurt in de game komen dan ook uit die hoek: Blade, Magik, Nico Minoru, de Ghost Rider en Scarlet Witch spelen een belangrijke rol in het verhaal. Maar evengoed komen er Avengers bij de ploeg, zoals Captain Marvel, Captain America, Iron Man en Spider-Man. En ook Wolverine komt op bepaalde momenten piepen.

Volledig scherm Het 'leger' van je tegenstander is de paramilitaire organisatie Hydra. © 2K Games

Ze moeten het samen opnemen tegen Lilith, een oudtestamentisch personage dat ook in die bovennatuurlijke hoek van het Marvel-universum leeft, en dat samen met Hydra een destructief plan voor werelddominantie aan het uitzetten is.

En jij? Jij bent The Hunter dus, het allereerste Marvel-personage dat je – binnen bepaalde krijtlijnen - zelf kunt uitbouwen. En o juist, je bent ook de zoon/dochter van Lilith, wat de emotionele inzet van het verhaal van de game gevoelig verhoogt.

Volledig scherm Sommige van de helden, zoals Doctor Strange, staan je bij in het uitbouwen van je vaardigheden en uitrusting. © 2K Games

Tweede helft

Maar wacht, er is meer. Euh, zelfs véél meer, durven we wel zeggen. Van games als ‘XCom’ zijn we gewend dat de hele vertelling uit de doeken wordt gedaan op de slagvelden of hoogstens in een paar cutscenes, maar in ‘Marvel’s Midnight Suns’ werd er rond de tactische controntaties ook nog een volwaardige role playing game in third person gebouwd. Die speelt zich af in The Abbey, het toevluchtsoord van de Marvel-helden in de strijd. Het is een overkoepelende component die aanvankelijk wat zonevreemd overkomt, maar waaraan je snel zult wennen. Het is echter ook de minste van de twee dragende elementen onder ‘Marvel’s Midnight Suns’.

Die ‘hub’-wereld waar je voor en na ieder gevecht naartoe gaat om je aanvallen voor te bereiden en het interpersoonlijke drama op te voeren, is veel te groot. En het scenario – 65.000 zinnen ingesproken dialoog, lieten we ons vertellen – is kwalitatief heel ongelijk, met bij momenten onuitstaanbaar dommige dialogen. Maar het zijn schoonheidsfoutjes in een voor de rest prima product, en de systemen in die third person-sequenties gaan naadloos over in de wetten die gelden op het slagveld.