‘Microsoft Flight Simulator' zet Belgische troeven gratis op de kaart

gamesSpelers die in Microsoft Flight Simulator boven België vlogen, hadden tot vandaag nauwelijks meer dan het Atomium als herkenningspunt. Met een gratis update komen daar nu meteen tientallen monumenten bij, zoals het Justitiepaleis in Brussel en de Citadel van Namen. Land per land werkt Microsoft op die manier verder aan wat ooit een volledig accurate ‘digitale tweeling’ van de planeet moet worden.

Het zonet aangevatte rijtje kan nog wel even worden aangevuld. Met het Antwerpse Justitiepaleis bijvoorbeeld. Met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, maar ook die van Doornik. Het Belfort en het Provinciaal Hof in Brugge. Het Museum Aan de Stroom. Het slagveld van Waterloo, met het leeuwenstandbeeld.

Dat is de manier waarop technologiereus Microsoft de vorig jaar gelanceerde nieuwste versie van zijn alleroudste videogame (de eerste editie van Flight Simulator verscheen in 1982!) stukje bij beetje verrijkt: ze gaan rustig land per land, maar wanneer een bepaald land aan de beurt is gooien ze wel alle remmen los.

“Onze aanpak bij iedere nieuwe landupdate is: we vieren het land of de regio in kwestie”, zegt Jorg Neumann, Head of Flight Simulator bij Microsoft. “Er zit enkele maanden research achter, waarbij we toeristische organisaties in het land contacteren, en beeldmateriaal verzamelen van de belangrijkste bezienswaardigheden in een land.”

Emotionele impact

De toevoeging van de Belgische monumenten past in een iets bredere update, waarbij Microsoft-medewerkers de hele Benelux en Frankrijk zo natuurgetrouw mogelijk naar de game hebben getrokken. Wie boven Nederland vliegt, zal nu dus ook windmolens te zien krijgen. Meer nog: “Overal waar in ’t echt een windmolen staat, zul je er nu ook een zien in Microsoft Flight Simulator 2020”, zegt Neumann. Ook zal onder meer de Amsterdamse Oude Kerk te ontwaren zijn vanuit de lucht, en het Philipsstadion in Eindhoven. Of het kasteel van Vianden in Luxemburg.

“Maar ook Nederlandse tulpenvelden bijvoorbeeld”, zegt Neumann. “En serres. Jullie hebben heel veel serres in jullie achtertuinen staan. Dat soort typische landschapselementen geeft meteen een blijk van herkenning voor wie het land kent. Zo creëren we ook een emotionele impact met ons model van de planeet.”

Digital twin

De regio-update van Microsoft Flight Simulator gaat verder dan het honderdtal nieuwe monumenten die over de Benelux en Frankrijk (waar ook onder meer de Pont de Normandie werd toegevoegd) werden bijgeplant. De game drijft op een zo constant bijgewerkt geografisch model van Planeet Aarde, waarvoor Microsoft onder meer zijn cartografiedienst Bing Maps en zijn cloud computing-infrastructuur Azure inzet. De monumenten die gamedesigners bij Microsoft en het Franse ontwikkelbedrijf Asobo meticuleus hebben zitten nabouwen, worden niet alleen in het landschap bijgezet, ook de geografische juistheid van wegen, waterwegen en stads- en dorpskernen wordt wat bijgetrokken door middel van officiële ruimtelijke gegevens van de overheid.

“Zo werken we constant ons model bij, tot wat ooit een digital twin van de planeet moet worden”, zegt Neumann. “We werken daarvoor samen met nationale geografische instituten zodat we de beste data krijgen die er te vinden is. Voor België en Nederland hebben we bijvoorbeeld een hoop data gekregen over geografische hoogtes, en heel veel luchtfotografie. Veel van die gegevens zijn gewoon vrij verkrijgbaar als open data, en de instituten in kwestie werken ze ook geregeld bij: er is constant een digitalisering van de planeet bezig.”

Tot in de details

Die gegevens worden vervolgens, in het Amerikaanse Redmond waar Microsoft gevestigd is, door een machine learning-systeem gegooid, waarmee de makers van Flight Simulator geleidelijk details van hun computermodel van Moedertje Aarde aanpassen.

“Bij iedere regionale update halen we bijvoorbeeld specifieke elementen uit foto’s van typische woningen”, zegt Neumann. ”Niet om die tot op de kleinste bijzonderheid met de hand na te bouwen, maar om onze AI te voeden zodat ze bijvoorbeeld dorpskernen automatisch nabouwt met nieuwe procedureel gegenereerde huizen. Die er dus meer dan ooit uitzien alsof ze echt door een Belg of Nederlander zijn gebouwd.”

