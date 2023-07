‘Miasma Chronicles’ is spannend en uitdagend, alleen is het hoofdpersonage zo generisch als een emmer beige verf

gamereviewHet spreekwoord zegt dat schoenmakers wordt aangeraden bij hun leest te blijven. Geen idee of datzelfde spreekwoord ook in Zweden in zwang is, maar gamestudio The Bearded Ladies volgt het alvast op de letter. Na de verrassende tactische RPG ‘Mutant: Year Zero’, die in 2018 op de vorige generatie consoles werd uitgebracht, brengen ze met ‘Miasma Chronicles’ immers onmiddellijke herkenbaarheid, maar tegelijk ook een grotere, meer diepgaande en ambitieuze game.

Net als hun vorige werk speelt het verhaal van ‘Miasma Chronicles’ zich af in een post-apocalyptisch Amerika. Wat er juist gebeurd is om de VS van de huidige hel te doen transformeren in de radioactieve woestenij in het spel, is bij het begin niet meteen duidelijk, maar het miasma uit de titel heeft er duidelijk iets mee te maken. Dat miasma is een mysterieuze stof die ervoor gezorgd heeft dat de aarde quasi onbewoonbaar is geworden en de nog resterende dieren en planten gemuteerd zijn tot monsterlijke proporties.

De weinige menselijke overlevers hebben zich teruggetrokken in een bij elkaar geschraapt kamp waar ze niet alleen de opmars van het miasma proberen tegen te houden, maar zich ook moeten verdedigen tegen de tirannieke First Family-bende die met harde hand regeert. Een van die overlevers, en de protagonist van het spel, is Elvis. Samen met zijn robot Diggs gaat hij op zoek naar het geheim van het miasma en zijn verdwenen moeder die naar verluidt als enige weet hoe de vork precies in de steel zit. Typische vrolijke sciencefiction dus.

Gameplay

Gameplaygewijs sluit ‘Miasma Chronicles’ naadloos aan bij ‘Mutant: Year Zero’. Je verkent de verschillende locaties en praat met kleurrijke personages om het verhaal vooruit te laten gaan, tot je een groepje vijanden spot en het tijd is om de strijd aan te gaan. Dan maakt de realtimebeweging plaats voor tactische actie. Elk personage uit je maximaal drie personen tellende groep heeft per beurt twee actiepunten die je kan gebruiken om te bewegen, aan te vallen of een speciale actie uit te voeren. Eens je beurt voorbij, is het aan de vijand, en zo over en weer tot er maar één partij overblijft.

Dat is uiteraard een extreem versimpelde weergave, de gevechten zijn namelijk steevast nagelbijters die, zeker in de hogere moeilijkheidsgraden, amper ruimte laten voor vergissingen. Het is in ‘Miasma Chronicles’ dan ook zo goed als zelfmoord om blindelings aan te vallen. Wanneer je vijanden in het vizier krijgt, is het kwestie van zo lang mogelijk ongezien te blijven en zo veel mogelijk stealth kills te scoren om de rangen uit te dunnen. Zelfs nog voor het eigenlijke gevecht begonnen is, zit je dus al op het puntje van je stoel.

Audiovisueel

Audiovisueel zit het ook helemaal snor met ‘Miasma Chronicles’. De soundtrack is uitstekend en de post-apocalyptische wereld ziet er fantastisch uit. Elke locatie is hypergedetailleerd, en de wereld voelt echt aan als een troosteloze woestenij die bevolkt wordt door uitstekend geacteerde en interessante personages. De enige uitzondering hierop is vreemd en jammer genoeg Elvis zelf.

Niet elk hoofdpersonage moet per se een Dostojevski-waardige biografie kunnen voorleggen, anders zou het met Mario al snel afgelopen geweest zijn, maar Elvis is zo generisch en nietszeggend als een emmer beige verf. Gelukkig zijn z’n teamgenoten dat wel, maar toch: een bizarre keuze van de makers om je als speler in de saaiste schoenen van de winkel te proppen.

Besluit

‘Miasma Chronicles’ voelt aan als de logische volgende stap van een gamestudio die zich aan het specialiseren is in een bepaald genre. Een interessante en knap vormgegeven spelwereld die meteen uitnodigt tot verkennen, spannende en uitdagende tactische gevechtsscenario’s en een uitgebreid RPG-systeem maken van dit spel een aanrader voor wie niet vies is van een uitdaging (al is er voor de minder ervaren gamer ook een makkelijkere spelmodus, gelukkig). Nu nog een minder duffe protagonist bedenken, en de volgende game van The Bearded Ladies wordt ongetwijfeld een meesterwerk!

