Met Remco Evenepoel erbij ziet de Tour er helemaal anders uit (op je PC of PS)

gamerreviewDe Tour de France had er helemaal anders kunnen uitzien. Niet met Vingegaard in het geel, maar met Remco op kop van het klassement. De Tour zal er ook heel anders uitzien. Want jij kan de uitslag zelf bepalen, met dank aan ‘Pro Cycling Manager 2023' op je PC of ‘Tour de France 2023' op je PlayStation.

Ik zal het maar meteen toegeven: ik ben een grote fan van de reeks ‘Pro Cycling Manager’. Mijn allereerste kocht ik in 2001 en ik was meteen verkocht. Ik hou niet alleen van wielrennen, maar ook van uitgebreide databases. En als ‘PCM’ één héél grote troef heeft, dan is het die database. De mogelijkheden van je renners hebben dit jaar zelfs een extra toevoeging: hun kracht in het middengebergte.

Die uitgebreide database maakt het extra leuk voor wie iets wil leren over de renners: je kan dankzij dit spel goeie coureurs ‘ontdekken’ die je later ook in het echt ziet scoren. Zo kon ik bijvoorbeeld nog voor de Ronde van Zwitserland van dit jaar zeggen: “Skjelmose? Die zet ik zeker in mijn Tour-ploeg. Hij kan niet alleen goed klimmen, maar ook tijdrijden”. Dankjewel, ‘PCM'!

Volledig scherm Remco Evenepoel wint de openingsrit van de Tour, net voor Pogacar en Vingegaard. © screenshot

Remi Evunepoel

De voorbije jaren heb ik de nieuwste uitgaves van deze game vooral met Jumbo-Visma gespeeld. Ik won àlle grote Rondes, heel wat klassiekers en Wout van Aert werd wereldkampioen tijdrijden én op de weg. Maar dit jaar wil ik eens iets anders proberen: de Tour winnen met Remco. Dus begin ik het nieuwe seizoen met Soudal - Quick Step. Helaas, ook dit jaar heeft ‘Pro Cycling Manager’ geen licentie om de namen van de renners van Patrick Lefevere te gebruiken. En spelen met Remi Evunepoel, Jules Alaphilipi en Yvon Lampaey, ik zag het niet zitten. Gelukkig vind je online een database editor, ikzelf gebruik de PCM Fast Editor. Er kruipt heel wat tijd en gepruts in, maar na een tijdje kan ik aan de slag met het échte Soudal - Quick Step.

Volledig scherm Oei, die kerel lijkt in niks op Remco... En alle andere renners zien er net zo uit. © screenshot

Mijn persoonlijke favoriet in dit spel: het spelen van een carrière als manager. Al kan je het ook anders aanpakken: je maakt jezelf aan als renner en maakt carrière. Beginnen doe je dan onderaan de ladder en je werkt jezelf op tot wereldtopper. Als je gelijk hebt natuurlijk. Je krijgt ook de mogelijkheid om samen met vrienden een toernooi te creëren en te strijden tegen elkaar. Maar ik ga het nu toch even houden op mijn doel: de Tour winnen met Remco.

Volledig scherm De uitslagen kan je tot in de details bekijken. © screenshot

Shortcut

En één ding is zeker: manager zijn, daar kruipt veel werk in. Je moet de trainingen van je renners instellen, beslissen welke wedstrijden je wil rijden en welke niet en dan ook nog eens een planning opmaken per renner. I love it. Ik steek er uren tijd in en plan mooi tot het einde van het jaar welke renner welke koers zal rijden, wie welke doelen krijgt, welke knechten en zo meer. Maar dat is meteen ook het grote nadeel van het spel: vooral echte wielerfreaks gaan zich hierop gooien. Gelukkig is er een shortcut: je kan veel van die dingen laten doen door een assistent, als je je liever concentreert op het rijden van wedstrijden.

Volledig scherm pro cycling manager © screenshot

Je kan er voor kiezen om echt alle 260 unieke wedstrijden van begin tot einde te rijden. Maar geloof me: dan ben je een vijf maanden bezig om een seizoen af te werken. En je wil waarschijnlijk nog een leven hebben? Oplossing: je kan de wedstrijden simuleren in een wip en een zucht verder richting de Tour de France spelen. Ook op die manier kan je succesvol zijn, want ik win dankzij de simulaties met onder meer Alaphilippe (de Ronde) en Yves Lampaert (E3 én Gent-Wevelgem) mooie wedstrijden. Remco wint zelfs de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik.

Volledig scherm De gegevens van alle renners zijn extreem uitgebreid. Met dit jaar ook een nieuwe skill: die in het middengebergte. © screenshot

Als je er toch voor kiest om de wedstrijden te rijden, ben je wel wat tijd kwijt. Maar dat kan heel leuk zijn. Het begin van die wedstrijden is vaak langdradig en saai. MAAR. Laat je niet vangen, want daar kan je de wedstrijd al verliezen! Je kan de wedstrijden versnellen tot 8x de normale snelheid. Maar zo kan je ook cruciale demarrages missen. Been there, done that. Je kan tijdens de wedstrijd zelf bepalen wanneer je coureurs aanvallen, meerijden op kop van het peloton of net de benen moeten stilhouden. En is hun energie bijna op, dan kan je hen ook één keer per wedstrijd een energiegelleke laten innemen.

Volledig scherm Je kan met alle ploegen uit het profpeloton spelen. © screenshot

Graphics

Grootste kritiek op ‘PCM’ is dat de graphics al jaaaaren niet zijn aangepast. Het klopt wel dat de wegen nu glimmen als het regent, en de renners worden ook echt vuil. Maar het realisme waar bijvoorbeeld ‘FIFA’ zo voor geroemd wordt, mag je hier niet verwachten. Het meest storende is dat alle renners hetzelfde gezicht hebben en hetzelfde kleur van haar. Of je nu met Tadej, Greg of Jonas speelt, ze lijken allemaal broers. Ook Girmay lijkt wel een zeefdruk van Oliver Naesen.

Over de commentatoren gaan we het zelfs niet hebben: die zijn zo beperkt, dat je ze best gewoon negeert. Meer dan een inleiding bij de start van een belangrijke wedstrijd en “Attack Van der Poel” komen ze niet. Boring! Minder boring is de start van mijn Tour met Remco. Het eerste weekend in het Baskenland is voor Soudal - Quick Step!

Volledig scherm Zeer belangrijk in dit spel: de planning. Wie laat je welke koers rijden en wie krijgt welke training. © screenshot

Besluit

Conclusie? ‘PCM 2023‘ is een geweldig spel voor wielerfans, gamers die graag veel voorbereiden (en dat even leuk of zelfs liever doen als het spel zelf spelen) en uiteraard iedereen die deze franchise al lang volgt. Helaas verschilt het spel nauwelijks van ‘PCM 2022', wat heel wat gamers er kan van weerhouden om hun spel van vorig jaar te vervangen. Voor de beginners is het een hele boterham (of energiereep) om het allemaal verteerd te krijgen, maar het loont de moeite.

De makers van deze game hebben ook dit jaar een spel voor de PS klaar gestoomd, met ‘Tour de France 2023'. Maar net als ‘PCM 2023' verschilt ook dit spel weinig van ‘TdF 2022'. Er is wel een nieuw aspect: de ‘Downhill of the Moment’. Die mode vindt plaats op downhillsecties en is best leuk. Je kan online je resultaten vergelijken met die van andere spelers van over de hele wereld. Maar op enkele verse laagjes verf - een aangepaste AI, de valpartijen worden anders getoond, en de afdalingen van bergen en cols zijn verbeterd - blijft ook dit spel heel hard lijken op de versie van 2022, die ik vorig jaar besprak.