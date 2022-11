Met ‘Dragonflight’ wil ‘World of Warcraft’ de koning van het online rollenspel blijven

Fans van onlinegame ‘World of Warcraft’ die morgen de nieuwe uitbreiding ‘Dragonflight’ kopen en installeren, zullen voor het eerst draken in het uitspansel zien flapperen. Het moet ongetwijfeld een glorieus gezicht worden voor de spelers. En ook de makers van de game kunnen zo’n duidelijk teken van een retour en forme gebruiken.

‘Shadowlands’, de vorige uitbreiding voor onlinegame ‘World of Warcraft’, kwam twee jaar geleden uit, maar binnen die tijd is er veel veranderd bij uitgever Blizzard Entertainment. Na een rechtszaak van het California department of fair employment and housing kwam het meer dan dertig jaar oude videogamebedrijf in vieze papieren door verregaand seksueel wangedrag door mannelijke medewerkers, waarvoor onder meer ceo J. Allen Brack – direct genoemd in de aanklachten – opstapte. De getaande reputatie van het bedrijf zette ook druk op de beurswaarde van moederbedrijf Activision Blizzard, wat volgens tal van analisten een belangrijke factor was in de overname van het bedrijf door techgigant Microsoft.

Volledig scherm Beeld uit 'World of Warcraft: Dragonflight'. © Blizzard Entertainment

Hobbelige jaren

Als alle concurrentiemogendheden akkoord gaan met de deal zal Activision Blizzard medio 2023 opgaan in Microsofts videogamedivisie, en zal Blizzard een van de vele merken onder die vleugels zijn; naast het drie jaar geleden al overgenomen Bethesda, dat in veel opzichten (onder meer onlinegame ‘The Elder Scrolls Online’) een concurrent is voor de studio.

O, en dan was er nog het kleine debâcle met ‘Diablo: Immortal’, de mobiele spin-off van een andere Blizzard-videogamereeks, die heel wat tegenstand kreeg van spelers omwille van zijn asociale verdienmodel met microtransacties. En, eerder dit najaar, de wat pijnlijke lancering van nieuwe shooter ‘Overwatch 2’, wiens servers lange tijd plat lagen na een gecoördineerde Distributed Denial of Service (DDoS)-hackeraanval.

“Het zijn natuurlijk een paar hobbelige jaren geweest”, gaf game director Ion Hazzikostas al toe tijdens de eerste voorstelling van ‘Dragonflight’ in april, nog voor die twee laatstgenoemde problemen zich hadden voorgedaan. “Maar de lancering van een nieuwe uitbreiding, en de conversatie daarover met de online gemeenschap van spelers, sterkt ons.”

Volledig scherm Beeld uit 'World of Warcraft: Dragonflight'. © Blizzard Entertainment

Nieuwe boost

Morgen komt ‘World of Warcraft’ weer in de schijnwerpers te staan, zeg maar Blizzards oergame. De onlinewereld Azeroth, waarop het uitdijende fantasyverhaal zich afspeelt en wordt geconsumeerd door honderdduizenden tot miljoenen spelers tegelijk, is ondertussen al achttien jaar online, en was zelf al een vervolg op een reeks fantasygames die begon met ‘Warcraft: Orcs and Humans’ uit 1994.

Hoeveel abonnees ‘World of Warcraft’ nog heeft valt moeilijk precies te bepalen, omdat Blizzard in 2015 ophield met het publiek maken van dat soort data. De teller stond toen op 5,5 miljoen spelers, al een flinke duik van de 12 miljoen die de onlinegame tijdens zijn piek in 2010 had bereikt. Vandaag vallen de schattingen uiteen tussen de 2 en 4 miljoen, maar geen enkele daarvan is accuraat: eentje, MMO Populations, baseert zich bijvoorbeeld op het aantal spelers dat actief over de inhoud van de game discussieert op sociaalnetwerk Reddit.

Alleen de verkoop van voorgaande uitbreiding ‘Shadowlands’, met volgens Blizzard zelf 3,7 miljoen spelers, is een wat gezagvollere indicatie: men kan er min of meer van uitgaan dat al die spelers ergens de afgelopen twee jaar weer in de game zijn gedoken, en dus ook opnieuw hun maandelijkse abonnement hebben betaald.

Volledig scherm Beeld uit 'World of Warcraft: Dragonflight'. © Blizzard Entertainment

Niet op de kaart

Voor hoe lang? Ook dat is weer gissen: Blizzard deelt ook geen data over het precieze effect dat die uitbreidingen hebben op hun totale speleraantal, maar doet er wel alles voor om spelers aan de rol te houden. De speleraantallen van moderne onlinegames, zoals de 200 miljoen maandelijkse actieve gebruikers van ‘Roblox’ en de 80 miljoen maandelijkse ‘Fortnite’-spelers, zijn onhaalbaar geworden voor dit oudje, maar binnen het specifieke genre van de massive multiplayer online role playing games (MMORPG) – rollenspellen waarin de wereld wordt bevolkt door avatars van spelers van vlees en bloed – blijft ‘World of Warcraft’ voorlopig nog ver voor op concurrenten als ‘The Elder Scrolls Online’ en ‘Final Fantasy XIV’.

De situatie is nog altijd zoals de inmiddels vertrokken medeoprichter Frank Pearce ons tien jaar geleden vertelde op zijn kantoor in Blizzard Entertainments standplaats Irvine (Californië): “We zitten in een territorium dat niet op de kaart staat, niemand weet hoe de curve eruitziet voor een game die al zo lang meedraait. We kunnen geen voorspellingen maken: we moeten gewoon zien wat er gebeurt.”

Volledig scherm Beeld uit 'World of Warcraft: Dragonflight'. © Blizzard Entertainment