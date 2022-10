“Meer dan 48 uur spelen, weinig plaspauze”: Vlaamse gamer gaat voor wereldrecord

Strenge regels

Zijn poging wordt ook in de gaten gehouden door twee getuigen, opgenomen met camera’s en een deurwaarder verifieert de laatste acht uur of alles wel correct verloopt. Een hele administratie, die er voor zorgt dat CasualGorilla ons land in de gamingsector op de wereldkaart zet, als hij het haalt tenminste.

Begonnen tijdens de lockdown

Wout gamet al lang, maar begon zijn avonturen te livestreamen in 2020 tijdens de lockdown. Ook op TikTok is hij intussen een fenomeen. De Kempenaar heeft 28.000 volgers. De belangrijke grens van 48 uur en 14 minuten haalt hij zondagochtend. In tussentijd zorgen zijn vrienden voor entertainment: “daarstraks kwam hier iemand uit een blok hout een troon kerven met een kettingzaag. En morgen kan je hier komen gooien met bijlen, helemaal in het thema van de game, die gaat over Vikings.