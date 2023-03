Na zeven zeer competitieve speelweken in de Elite Series: League of Legends zijn de vier kandidaten op de allerlaatste speeldag eindelijk bekend. Een dag die kon eindigen met een tie-breaker voor de vierde plek, werd reeds beslist in de tweede match van de avond. Dit is wat er allemaal gebeurde in de laatste speelweek!

The Agency in de achtervolging

The Agency was een van de drie teams die getipt werden als play-offs favoriet bij de aanvang van het seizoen, maar werd gedurende het seizoen geplaagd door inconsistentie. Elke week wist het team slechts een keer te winnen en daarbij ook een keer te verliezen. Zo kwamen ze in het scenario terecht dat ze in de laatste week allebei hun matches moesten winnen, voor het eerst deze split, om kans te maken op de play-offs. Er kwam dus geen beter moment om de vloek op te heffen en zo kon The Agency nog kans maken op een plek in de play-offs, maar werd het lot in de handen van andere teams gelegd.

HEET vs 7AM

Als HEET deze match won, dan maakte mCon nog kans om door te gaan naar de play-offs. Als 7AM de match won, dan stond de play-offs vast en zou The Agency automatisch kwalificeren. Helaas voor mCon werd het tweede scenario realiteit en valt het team net op de eindstreep nog uit de play-offs. Een zuur einde voor mCon, maar een prachtige afsluiting van het reguliere seizoen voor The Agency.

MCON in mineur

Het einde van het seizoen voelt bitterzoet aan voor mCon Esports. Ondanks dat het team heel wat verwachtingen wist te overtreffen, en won van beide teams in de top twee van de tweede helft van het reguliere seizoen, mocht hun laatste match niet baten. Winst of verlies, het team kon niet meer over The Agency springen, terwijl er toch eenzelfde score voor beide teams op de ranking stond. Dat is de kracht van de tie-breaker-regels, waarin het spelen van een game een laatste oplossing is. Doordat mCon gedurende het reguliere seizoen twee keer van HEET verloor en zich aan het eind van de rit in een drievoudige gelijke stand met HEET en The Agency bevind, verliest het automatisch de tie-breaker en daarmee ook het uitzicht op de play-offs. Einde oefening voor mCon Esports…

Genk verliest nog verrassend

Is het een verrassing dat KRC Genk Esports verliest, of is de grotere verrassing dat ZennIT Gaming hen op indrukwekkende wijze verslaat? Genk kampt al enkele weken met moeilijkheden in de early game en ZennIT straft dat hardhandig af. Na een fantastische laatste game kunnen alle spelers met opgeheven hoofd de competitie verlaten en beginnen met het uitstippelen van hun toekomst. Voordat de zinderende play-offs van de Elite Series: League of Legends beginnen, is er een korte pauze van een week ingelast. Vanaf 21 maart barst het spektakel weer los met de titanenstrijd tussen KRC Genk Esports en Team 7AM, met een ticket voor de EMEA Masters en plaats in de grote finale van de ESLOL op het spel.

Schakel vanaf dinsdag 21 maart dus weer in op Twitch.tv/Esportsprimelol en volg de spannende ontknoping van de Elite Series!

Volledig scherm ESLOL: Weekly Highlights Week 7 © Unlocked