'Mass Effect’ komt terug in 4K: dit is waarom de trilogie zo'n grote impact had op de gamewereld

In deze freaky game observeer je eekhoorns: 'Nuts' is eerste in­die-top­per van 2021

28 januari The squirrels are not what they seem in Nuts, een fascinerende nieuwe game die voorlopig alleen op Apple Arcade te vinden is. Het begint met een eenvoudige missie om de habitat van eekhoorns in kaart te brengen met behulp van camera’s, maar al snel merk je dat die beestjes een duistere agenda hebben.