Masayuki Uemura, hoofdontwerper van NES- en SNES-consoles, is overleden

Masayuki Uemura ging in 1972 aan de slag bij Nintendo, waar hij onder andere meehielp aan de ontwikkeling van het Laser Clay Shooting System, een spelervaring die kleischieten nabootste en de basis vormde voor de latere Duck Hunt-game op de NES-console.

Volledig scherm De Nintendo Entertainment System of NES. © JCD1981NL / Wikipedia

In een interview met Kotaku uit 2020 vertelde Uemura dat hij op een dag in 1981 een telefoontje kreeg van Hiroshi Yamauchi, de toenmalige baas van Nintendo. Die vroeg aan hem om een videogamesysteem te bouwen dat spelletjes via cartridges kon afspelen. Uemura dacht dat dit een bevlieging was van Yamauchi, maar die stond volgens de ingenieur toch daags nadien in zijn kantoor om het project in gang te zetten.

Als eerste stap kocht Yamauchi naar verluidt alle concurrerende spelconsoles. Die ontleedde hij voordat hij aan de slag ging met de ontwikkeling van de Famicom, Nintendo’s spelconsole die in 1983 uitkwam op de Japanse markt.

De Famicom werd een succes in thuisland Japan, al kampte het systeem aanvankelijk met heel wat defecten. In 1984 verkocht Nintendo de spelcomputer ook op de Amerikaanse markt, maar dan in de vorm van een arcadeconsole die enkel in Amerikaanse arcadehallen te vinden was.

In 1985 werd het Nintendo Entertainment System uitgebracht op de Noord-Amerikaanse markt en dat was in principe een Famicom-console met een gewijzigd ontwerp.

In 1988 toonde Nintendo voor het eerst de ontwerpen voor de Super Famicom-spelcomputer. Uemura werkte eveneens mee aan de ontwikkeling van de Super Famicon, in het Westen beter bekend als het Super Nintendo Entertainment System. Later zou hij in het bedrijf actief blijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en games.

In 2004 verliet Uemura Nintendo en werd hij gastdocent aan de Japanse Ritsumeikan Universiteit. Daar gaf hij les over de ontwikkeling van videogames en spelconsoles. De Japanse universiteit meldt dat Masayuki Uemura op 6 december het leven liet, op 78-jarige leeftijd.