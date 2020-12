‘Mars Horizon’: herschrijf de geschiedenis van de ruimtevaart

GamereviewGeen lasergevechten, geschubde aliens of verre sterrenstelsels. In Mars Horizon verken je de ruimte met een stevige scheut wetenschap en geschiedenis als brandstof voor je raketten. En dat is verrassend spannend.

Neen, je hoeft geen nerd te zijn om van Mars Horizon te genieten. Maar het helpt wel. Deze game, ontwikkeld in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, steekt zijn opvoedkundige ambities niet onder stoelen of banken. Toch staat dat het speelplezier niet in de weg.

Het opzet van deze Mars Horizon klinkt eenvoudig: win de ruimtewedloop. Je kiest een ruimteagentschap (ESA, NASA, de Russen, de Chinezen of de Japanners) en je probeert snel en zonder al te veel ongelukken je doelen te bereiken. Met als ultieme ambitie: Mars bereiken.

Makkelijker gezegd dan gedaan. De weg naar de Rode Planeet is namelijk - dûh - behoorlijk lang. Je begint met je ruimteagentschapje van nul, in de jaren 50 van de vorige eeuw. Met testraketten, die je niet veel geld kosten maar die wel de vervelende neiging hebben om te ontploffen. Niet getreurd: uit elke mislukking leer je bij.

Volledig scherm Het ruimteavontuur vergt nogal wat planwerk. En het voelt geweldig als dat plan ook lukt. © Auroch Digital.

Na dat prille begin werk je dapper verder: een ruimtetuig rond de aarde sturen, een communicatiesatelliet lanceren, een dier de ruimte in sturen, een bemande vlucht of een maanlanding plannen? Voor elk project moet je fondsen en onderzoek zien te verzoenen, de juiste nieuwe gebouwen neerpoten en de publieke opinie achter je krijgen.

Je kennis, je financiële slagkracht en je teams worden gaandeweg steeds sterker, en de doelen steeds adembenemender. Maar met die groei worden ook de risico’s altijd groter.

Volledig scherm Wat als niet de Amerikanen de eerste man op de maan zetten? Het is maar een van de manieren waarop je de wereldgeschiedenis hier een draai kunt geven. © Auroch Digital.

Race tegen de tijd

De ruimterace zou bovendien geen race zijn als je geen concurrentie had. De andere landen zitten niet stil en proberen je de loef af te steken. Daardoor moet je voortdurend snelheid tegen veiligheid afwegen. Lanceer je die raket bij slecht weer, met het risico dat je astronauten het niet overleven? Of blaas je de lancering af, en moet je tandenknarsend aanzien dat die sakkerse Russen wéér met de primeur gaan lopen?

Hoe je met concurrentie omgaat, ligt helemaal in jouw handen. Feliciteer je een ander land, dan wil het misschien wel samenwerken en gaat je research sneller vooruit. Of ga je liever op tv vertellen dat het succes van bijvoorbeeld de Chinezen een bedreiging is voor de veiligheid van je natie? Dan kan je samenwerking wel vergeten, maar krijg je meer geld van je eigen regering.

Volledig scherm Door de strakke stijl ga je niet kopje onder in de projecten en technische details. © Auroch Digital.

Mars Horizon ziet er strak uit, en dat is nodig. Je hebt verschillende balletjes in de lucht te houden, en dan is er geen plaats voor frivoliteiten. De heldere tutorial helpt je in het begin verder om je weg te vinden in alle raketonderdelen, onderzoeken en lanceerplannen waar je agentschap mee bezig is. Maar wie vertrouwd is met simulatiespellen zoals pakweg Civilization of de Tycoon-games, heeft alles snel in de vingers.

Volledig scherm © Auroch Digital

Bepaald straf is het hoe Mars Horizon zijn wetenschappelijke materie op een beklijvende manier verpakt, zonder dat je het gevoel krijgt dat je naar een interactief lesje zit te kijken. Alleen de wat belerende encyclopediepagina’s hadden voor ons niet gehoeven. Maar die heb je niet nodig voor de game, dus ze lopen het spelplezier nooit in de weg.

Volledig scherm © Auroch Digital

Conclusie

Een moeilijk onderwerp op een speelse en coole manier aanbrengen: dat is pedagogisch goud. Dat doet Mars Horizon prima. Voor jongens of meisjes met astronautendromen is dit dan ook een originele cadeautip, met de feestdagen in aantocht. Maar ook volwassenen die van de sterren en techniek houden, kunnen met deze game uren zoek maken.

Uit op pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Meer info.

