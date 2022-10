‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ is iets te complex voor een Mario-game

GamereviewEr schuilt dollere pret in ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ dan je ooit zou durven verwachten van een tactische game. Maar de makers zetten deze opvolger in een nogal vreemde spagaat: de centrale gameplay werd gevoelig vereenvoudigd, maar daarachter schuilt wel ineens een nèt iets te complex upgradesysteem.

Na het megasucces van ‘Mario + Rabbids: Kingdom Battle’ in 2017, met 7,5 miljoen spelers die de game sindsdien op hun Nintendo Switch hebben gestanst, kon een opvolger niet uitblijven. Die is tegelijkertijd vlotter en grootser dan de eerste game.

Eigenlijk is ‘Sparks of Hope’ drie games in één. De basis blijft tactische actie op een ‘Xcom’-achtig speelveld met een reikwijdte bij iedere beurt, een in acht te nemen waarschijnlijkheid van een voltreffer voor iedere vijand, en objecten waarachter je dekking moet zoeken terwijl je de beurt van de tegenspeler afwacht. Daarbovenop zit echter ook een driedimensionale actie-adventuregame, die zo’n beetje het midden houdt tussen ‘Mario 64’ en een role playing game. Van de eerste heeft ‘Sparks of Hope’ zijn vrij doorkruisbare levels weg, met muntjes om te verzamelen en vijanden die relatief willekeurig over het speelveld rennen. Wanneer je op zo’n tegenstander botst in een random encounter, of wanneer je een cruciale waypoint op de kaart bereikt, komt dan het rpg-element boven: je kunt eerst je team van personages (opnieuw Nintend-figuren of, in essentie, in hen verklede Rabbids) herschikken, daarna eventueel hun extra ‘Spark’- krachten veranderen, en misschien zelfs wat hoger klimmen in de skill tree voordat je slaags geraakt met de vijand.

Eenvoudiger én complexer

De makers van ‘Sparks of Hope’, een Ubisoft-studio in Milaan, deden goed hun best om de gameplay in deze nieuwe game van een extra scheut eenvoud en vrijheid te voorzien. Centraal daarin staat de verdwijning van het raster. Bij iedere beurt blijft de bewegingsruimte van je personages nog wel beperkt, maar daarbinnen worden geen stappen meer geteld. Je kunt je vrij bewegen over het speelveld totdat je een aanval hebt ingezet: daarna kun je alleen nog passieve krachten gebruiken, zoals alle medestanders in je buurt genezen. En dan hopelijk niet ineens ontdekken dat je geen dekking hebt gezocht, want dat systeem (ook met halve en hele dekking achter decorstukken) bleef wel behouden.

Alle heil voor die eenvoud dus. Maar tegelijkertijd is het ook geleden van ‘Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars’ (1998!) dat we nog eens een Mario-game hebben gespeeld die zo complex is als ‘Sparks of Hope’. Centraal daarin staan de Sparks, een hybride tussen de stervormige Lumas uit de Mario-franchise en de gestoorde Rabbids van Ubisoft (het zijn eigenlijk wandelende sterretjes met konijnenoren), die je aanvallen met bepaalde elementaire of andere krachten injecteert voor een grotere impact. Het voegt een modulair systeem toe aan de gameplay, die dat niet noodzakelijk nodig heeft. Al die complexiteit, al die variabelen die je tegen elkaar moet afwegen: het voelt gewoon niet helemaal juist in een Mario-game.

Nintendo-toetsen

Tegelijkertijd zijn er flink wat toetsen die deze game resoluut in het universum van Nintendo binnenbrengen. Het verhaal, bijvoorbeeld: opnieuw is het gewoon peis en vree in de Mushroom Kingdom, totdat een nieuwe bedreiging – deze keer de kwaadaardige entiteit Cursa – de boel in duisternis hult totdat Mario en zijn getrouwen (je kunt een team van drie personages uitkiezen) daar een stokje voor hebben gestoken. De humor in de game, ook met de Rabbids die zichzelf in Nintendofiguren hebben verkleed, geeft de game een sympathieke vibe, en ook in de onverwachte combinaties van krachten en mogelijkheden (vaak gebeuren er dingen die je zelf niet eens had voorzien) zit hier en daar een schaterlachje verborgen. In andere tactische games kun je ook niet eerst je tegenstander tegen de schenen gaan schoppen, met het draineren van diens gezondheidsbalk als gevolg, voordat je vanuit dekking je echte aanval uitvoert: ook dat is vintage Nintendo.

Opnieuw!

De belangrijkste reden waarom ‘Sparks of Hope’ toch onze sympathie wegkaapt zit echter niet in die Nintendo-rimram, maar in iets wat de makers succesvol uit het tactische genre haalden. Bij momenten maak je fouten, die niet noodzakelijk fataal zijn, maar wel resulteren in onnodige voltreffers waarmee je personages worden geraakt. Bij een mindere tactische game speel je gewoon verder, ondanks het feit dat je de level in kwestie veel glansrijker had kunnen afronden. Bij een game waarom je iets geeft voel je op zijn minst de aandrang om dezelfde level opnieuw te spelen, en deze keer wat eleganter. ‘Sparks of Hope’ heeft absoluut die kwaliteit. Maar er zit net iets te veel ballast rond.

