‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ is een radicale evolutie van de eerste game

GamepreviewNog een maand en ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ landt op de Nintendo Switch, de sequel van een succesvolle tactische game uit 2017. Maar het wordt niet zomaar een vervolg met gewoon een nieuw verhaal, meer arena’s en wat tweaks aan de gameplay: met het wegwerken van het klassieke raster, en de toevoeging van extra krachten via de ‘Sparks’ uit de titel, is deze nieuweling zelfs een vrij radicale evolutie van de eerste.

Tot vijf jaar geleden klonk het misschien nog als een idioot idee om een game te maken met de totemfiguren van het Japanse videogamehuis Nintendo én de onprettig gestoorde ‘Rabbids’ van het Franse Ubisoft erin. Nog stompzinniger moet het toen hebben geleken om die figuren uitgerekend samen te brengen in een tactische game à la ‘Xcom’. Maar ziet: ‘Mario + Rabbids: Kingdom Battle’ sleet vlotjes 7,5 miljoen exemplaren, dus een opvolger kon niet uitblijven.

En wat doen ze dan wanneer die na vijf jaar eindelijk boven de doopvont wordt gehouden? De boel vrij radicaal omgooien, begot! Over de meest in het oog springende nieuwigheid in ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’, het feit dat het raster werd geliquideerd, hadden we zware bedenkingen toen de game werd aangekondigd. Maar het bleek, toen we enkele levels uit de game speelden bij Ubisoft in Parijs, bijzonder vlot te werken.

Volledig scherm Beeld uit 'Mario + Rabbids: Sparks of Hope'. © Ubisoft

Vrije uitloop

Het is niet dat je je personage naar eender waar op het speelveld kunt bewegen: telkens wanneer je aan de beurt bent, zie je de buitenste rand van het gebied waarbinnen je personage moet blijven. Maar het aantal stappen die je kiest is niet langer bepalend voor hoe snel je beurt voorbij is: alleen je aanvallen kunnen binnen de termijn van een beurt ‘op’ geraken. “Het is niet dat dat raster ons echt in de weg zat”, zegt Davide Soliani, art director achter de game. “Ik speel zelf al meer dan dertig jaar tactische games, en het blijft een goeie manier om spelers tot keuzes te dwingen. Maar het paste niet meer in het idee dat we voor ogen hadden met deze opvolger: we wilden de gameplay wat opentrekken, je als speler meer agency geven, vrijheid om naar eigen goeddunken te spelen.”

Tijdens de twee levels die we speelden, plus de proloog, zagen we al een fikse evolutie van de drie personages die we kozen: niet alleen startte de game met slechts twee helden (we namen Mario en een Rabbid-versie van Peach) om pas later uit te breiden naar drie, ook de personages zelf groeien in hun kracht, hun wapens en hun vaardigheden op het slagveld. Het geeft ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ een cachet dat vergelijkbaar is met dat van een actierollenspel.

Volledig scherm Beeld uit 'Mario + Rabbids: Sparks of Hope'. © Ubisoft

Modulaire ‘vonken’

En dan zijn er de ‘Sparks’, wezentjes die je aan je personage kunt toebedelen (twee per karakter), en die hem/haar nog extra krachten verleent die bruikbaar kunnen zijn op het speelveld. “We wilden van de personages die je tot je beschikking krijgt meer een verzameling van archetypes maken”, zegt Soliani. “De Nintendo-personages, maar ook de Rabbid-versies die we ervan maakten, zijn veel strakker ontworpen dan in de eerste game. Maar de speler moest ook nog wat te kiezen hebben ook, natuurlijk: om die keuzevrijheid optimaal te maken bovenop die archetypes bedachten we daarom een modulair systeem, met extra krachten die de eigen vaardigheden van ieder personage aanvullen.”

Volledig scherm Beeld uit 'Mario + Rabbids: Sparks of Hope'. © Ubisoft