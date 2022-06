‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ haalt de hulplijntjes weg

gamepreviewVijf jaar geleden dropten Nintendo en Ubisoft een onverwachte topper met ‘Mario + Rabbids: Kingdom Battle’, een tactische game die de totemfiguren van de Japanse gamereus en de krankzinnige konijnen van het Franse gamelabel samenbracht. Een opvolger is op handen, en wij kregen al van de makers te horen wat we daarvan mogen verwachten.

Hoe verschillend de nieuwe ‘Mario + Rabbids’ zal zijn van zijn voorganger uit 2017? Laat ons meteen met het belangrijkste verschil beginnen: er is geen raster waarop je kunt zien waar je personage naartoe kan en hoeveel stappen het nog heeft. Een conventie die al dertig jaar bestaat in het realtime-tacticsgenre (zie ‘XCom’, ‘Syndicate’, enzovoort) werd dus vrolijk overboord gekieperd door het Ubisoft-team achter ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’.

Volledig scherm De tactische actie op het veld heeft deze keer géén raster zoals in 'XCom'. © Ubisoft

Geen ‘grid’

“Je krijgt nog wel te zien hoeveel stappen je over hebt, maar dat zul je recht op het personage zien”, zegt Xavier Manzanares, producer van de game. “Dat is een enorme verandering, die een impact heeft op ieder element in de game: het maakt volgens ons alles dynamischer. Bij de vorige game koos je je stappen, en liet je verder het spel zijn gang gaan. Nu beweeg je vrij rond, en het personage past zich aan de gebeurtenissen aan. Stel bijvoorbeeld dat je Goombahs een elleboogstoot wilt geven: dan moet je dat aangeven met de richting waarin je je personage stuurt. De richting waarin je stuurt is enorm belangrijk. En wanneer je dichtbij een decorstuk belandt waarachter je je kunt verschuilen, dan kun je daar wanneer je wilt ook een sprongetje overheen maken. Je hebt meer controle over de actie op het slagveld.”

Volledig scherm Dekking zoeken blijft natuurlijk wel vaak de boodschap. © Ubisoft

Vonkjes

Ook de ruimere schaal van deze opvolger zal een belangrijk element zijn. In plaats van het koninkrijkje uit de eerste speelt ‘Sparks of Hope’ zich af in een heel universum, waar je van planeet naar planeet springt. En ja, Bowser komt mee in het spel, maar hij is niét de slechterik in ‘Mario + Rabbids’: dat is Cursa, een magisch wezen dat met haar kwaadaardige volgelingen jaagt op de Sparks, een soort hybride tussen Lumas (die stervormige wezentjes uit het Mario-universum) en Rabbids. Aan jou om, tijdens de gevechten, die ‘Vonkjes’ te redden, zodat je ze ook mee in de strijd tegen Cursa en haar trawanten kunt gooien. Want iedere Luma heeft zijn eigen kracht en persoonlijkheid, die kan variëren van een energieschild tot een krachtige elementaire aanval.

Volledig scherm De verschillende planeten die je bezoekt zijn ook natuurlijk verschillende biomen. © Ubisoft

Wildcard

Bijzonder handig dus om als een soort ‘wildcard’ in het spel te gooien. “Het inzetten van die Sparks zal een grote impact hebben op hoe je slag zal verlopen”, zegt Manzanares. “Het vult de archetypische krachten van je spelers aan – Luigi is bijvoorbeeld een vermaard scherpschutter – met actieve en passieve krachten die een groot verschil maken wanneer je ze inzet.”

We kregen alleen een hands-off-presentatie van ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’. Het is dus nog afwachten hoe ingrijpend al deze vernieuwingen zullen zijn wanneer de game op 20 oktober verschijnt voor de Nintendo Switch.

Volledig scherm De gameplay blijft natuurlijk wel tactisch van aard. © Ubisoft

