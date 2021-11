Mario Party Superstars is een ‘best of’-feestje zonder beweging

Mario Party heeft al wat jaartjes op de teller. De eerste game kwam in 1998 uit op de Nintendo 64, en sindsdien verschenen meer dan 1000 minigames. 100 daarvan vind je in Mario Party Superstars, en ze ogen geweldig. De kleuren spatten van je scherm en de bijgewerkte spelborden van de Nintendo 64 zijn om door een ringetje te halen. Die typische Nintendo-gameplay heeft de tand des tijds feilloos doorstaan, en de geluidjes zijn goed voor een feest van herkenning.

Minigames

De minigames kan je met vrienden spelen als onderdeel van een bordspel, maar ook apart of als reeks. Het merendeel heeft een erg lage instapdrempel, waardoor ze geschikt zijn voor alle soorten publiek, ook mensen die nooit een gamecontroller vastnemen. Sommigen draaien rond fijne motoriek, zoals het volgen van een kleurplaat, of behendigheid, zoals zwaaien aan lianen of het springen op bewegende platformen. Maar je hebt natuurlijk ook enkele knoppenrammers, racegames en titels met een strategische of puzzelinsteek. Let wel op bij het touwtrekken, waarbij je de joystick snel moet ronddraaien. Daar gingen gamers op de Nintendo 64 zo in op dat ze hun handpalm blesseerden, wat zelfs leidde tot een rechtszaak. Nintendo waarschuwt nu zeker niet op die manier te spelen.

Volledig scherm © Nintendo

Opties

Heel tof is dat je alle games kan sorteren op bv. ‘ieder voor zich’, ‘duels’, ‘1 tegen 3’ etc. Ook de types games kan je apart groeperen, zoals duels, sporten en puzzels of munten verzamelen. Je favorieten aanduiden gaat ook, en Mario Party Superstars zit zo vol met van die kleine snufjes die je gameleven een pak aangenamer maken.

Volledig scherm © Nintendo

Byebye zwaaizwaai

Opvallend bij de minigames is dat ze allemaal werken met de controllerbesturing, en dat terwijl Nintendo met de bewegingsbesturing van de Wii eind 2006 een revolutie ontketende in de gamewereld. In de gevallen waarbij de controls veranderd zijn, voelt dat alleszins niet verkeerd aan voor een ietwat doorwinterde gamer. Maar voor heel jonge gamers zou het wel eens sneu kunnen zijn. Een voordeel is dan weer dat je alles overal kan spelen, zodat je bijvoorbeeld op de trein niet met een Joy-Con moet zitten zwaaien. Ook met de vaste knoppen van de Switch Lite werkt alles.

Volledig scherm © Nintendo

Spelborden

Idealiter speel je een deze partygame natuurlijk met zijn vieren via een van de vijf spelborden, die allemaal wat anders ogen en spelen. Je kan kiezen hoeveel rondes en tijd je wilt, en het is ook handig dat je het spel kan onderbreken en later hervatten. Voor competitieve geesten zijn de spelmechanieken die zwaar afhangen van geluk misschien een spelbreker, maar ze poken de ambiance in de huiskamer alleszins wel op. Ook online kan je trouwens je vreugde of frustratie delen via een aantal koddige icoontjes.

Volledig scherm © Nintendo

Online en offline

Online spelen kan ook zowel met vrienden als met willekeurige onbekenden. Ook offline in je ukkie is mogelijk, en dan speelt de computer met de andere drie spelers. Tof is dat je de snelheid van de computerspelers ook op ‘snel’ kan zetten, weer een van die kleine dingen die het spelen aangenamer maken. De games hebben ook verschillende moeilijkheidsgraden zodat je zelfs het sufste spel best pittig kan maken.

Volledig scherm © Nintendo

Conclusie

Aangezien Mario Party Superstars 100 van de beste minigames uit meer dan 20 jaar Mario Party telt, kan deze game moeilijk anders dan super zijn. Een van de weinige punten van kritiek is dat de ‘3 tegen 1’-games wat uit evenwicht kunnen zijn, en dat geluk - zoals altijd - een te grote rol speelt bij het bordspel. Maar opvallend weinig gamers zullen de bewegingsbesturing missen, en het spel bevat ook heel wat kleine aanpassingen die alles een pak aangenamer maken. Aanrader!

Volledig scherm © Nintendo

