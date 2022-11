Makers van ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ willen retrogames opnieuw uitvinden

Wie voor pakweg 1995 al een gameconsole heeft gehad, heeft ongetwijfeld weleens een tweedimensionale actie-platformgame gespeeld, genre ‘Metroid’ of ‘Shadow of the Beast’. Maar een waarin een van je nochtans bewapende vijanden in een hoekje gaat staan huilen van de schrik, waarna je zelf mag kiezen of je hem alsnog de schedel inbeukt? Het was een mooie vondst in het prille begin van ‘Vengeful Guardian: Moonrider’, een game die nog moet uitkomen (de release is nog ergens dit jaar gepland), maar die de sfeer van lekker klassieke titels uit het 16-bit-tijdperk (lees: dat van de Super NES, Sega Mega Drive en Commodore Amiga, de late tachtig tot vroege jaren 90 dus) terugbrengt.

Volledig scherm Beeld uit 'Vengeful Guardian Moonrider'. © The Arcade Crew

Eigen accenten

Het is ook een game die dus wat eigen accenten probeert binnen te brengen in dat retrogenre. ‘Vengeful Guardian: Moonrider’ is een productie van JoyMasher, de Braziliaanse studio achter de eerdere retroklepper ‘Blazing Chrome’, gesticht door koppel Danilo Dias en Thais Weiller. Toen die laatste, een prijzenwinnende gamedesigner in het indie-circuit, ons begeleidde tijdens een demo van de game op videogamefestival Gamescom afgelopen zomer, zei ze ons dat hun game een deconstructie probeert te zijn van games van dit soort. “Een zelfbewuste game, die drijft op satire. We gebruiken de bouwstenen van games uit het 16-bit-tijdperk, waar we verzot op zijn, en proberen daar iets mee te construeren dat modern is, en dat iets zegt over de wereld van vandaag.”

Ken je klassiekers

Nu we thuis wat meer tijd hebben doorgebracht met de game, snappen we helemaal wat ze bedoelde. Het retrogevoel dat ‘Vengeful Guardian Moonrider’ uitdraagt is een kwestie van terugkerende, herkenbare visuele motieven, die je meteen terugbrengen naar de tijd toen dit medium werd gedomineerd door games van dit slag. Nachtmerrieachtige aliens, geheel naar het ontwerp van (alweer) de Zwitserse kunstenaar H.R. Giger? Check! Robocop-eske vecht-cyborgs? Check! (Al hebben ze in deze game voor de lol hoorns.) Een schimmige ondergrondse faciliteit met koude stalen gangen? Check! Maar de graphics zijn tegelijkertijd gemoderniseerd, met belichtingstechnieken die nog niet konden in het echte 16-bit-tijdperk. En een pompende technosoundtrack die je mee ertoe aanspoort om de pittige confrontaties met vijanden en je worsteling met moeilijke sprongen toch maar eens een elfde keer opnieuw te proberen.

Omgekeerd Frankenstein-monster

Maar ook de contouren van het verhaal werden nu stilaan duidelijk. Je speelt een supersoldaat, die in een labo is ontwikkeld door wetenschappers in dienst van een totalitair regime. Meer nog: je bent de ultieme supersoldaat, gecrëerd met de laatste nieuwigheden in artificiële intelligentie. Alleen ben je zò intelligent, artificieel of niet, dat je je afzet tegen de vuige filosofie van je makers, en je hun goedertieren Frankenstein-monster wordt: de creatie die zich – deze keer om de moreel juiste redenen – keert tegen zijn maker.

We mochten al twee van de acht levels uit ‘Vengeful Guardian Moonrider’ spelen, en kunnen je los van dit alles nu al waarschuwen dat het hoegenaamd geen makkie wordt. Maar de prettig impactvolle actie en de vlotte animaties maken de game zo behaaglijk dat je met het grootste plezier erin blijft.

