Makers van ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ zijn nu écht klaar met de game

Na meer dan twee jaar aan constante, bij momenten zelfs omvangrijke contentupdates is het spelletje uit voor ‘Assassin’s Creed: Valhalla’. Met de zonet gedropte allerlaatste brok content wordt er een punt gezet achter het verhaal van Eivor of the Raven Clan, het hoofdpersonage (M/V) waarmee je in de game Noorwegen, Engeland, Ierland, Noord-Frankrijk, IJsland, Vinland (zeg maar de huidige Canadese provincie Newfoundland) en een paar van de Negen Werelden uit de Noorse mythologie hebt onveilig gemaakt. Het is véél content, alles samen goed voor minstens 180 uur aan verse queestes. En wanneer je die zonet erbij gekomen ‘Last Chapter’ hebt afgerond, is het voorgoed afgelopen: hierna houdt uitgever Ubisoft het voor bekeken met ‘Valhalla’, om zich te concentreren op een hele rist aan nieuwe ‘Assassin’s Creed’-games, te beginnen met ‘Mirage’ ergens volgend jaar.

Volledig scherm Je zit nog altijd in 'Assassin's Creed: Valhalla', maar toch maak je al kennis met Roshan, een prominent personage uit opvolger 'Mirage'. © Ubisoft

Korte nieuwe ontmoeting

Verwacht niet héél veel van de nieuwe contentdrop: alles bij elkaar zul je er nooit langer mee bezig zijn dan twee uur. Wij raden daarbij aan om de queeste ‘Shared History’ eerst te doen. Ook die is niet meer dan een bolwerk ergens in Engeland dat moet worden geïnfiltreerd om een welbepaalde vijand te doden, maar belangrijker is het personage dat erin wordt geïntroduceerd: je voert die aanval aan samen met Roshan (vertolkt door de Iraans-Amerikaanse actrice Shohreh Aghdashloo), die in ‘Mirage’ de mentor zal zijn van protagonist Basim Ibn Ishaq.

Volledig scherm Een klein beetje sluipactie kun je nog wel verwachten in dit allerlaatste hoofdstuk van 'Assassin's Creed: Valhalla'. © Ubisoft

De ontmoeting is vluchtig, maar geeft ardente ‘Assassin’s Creed’-fans wel een sterke introductie in de persoonlijkheid van het nieuwe personage, dat in de nabije toekomst dus een belangrijke rol zal spelen in de voortgezette raamvertelling.

Volledig scherm Je laatste saluut in 'Assassin's Creed: Valhalla' is een allerlaatste ontmoeting met een paar prominente (historische) figuren. © Ubisoft

Bijgestelde verwachtingen

En daarna? Voor de content van het ware ‘Last Chapter’, waarvoor je moet terugkeren naar je thuisbasis Ravensthorpe, moeten we al helemaal je verwachtingen bijstellen: het is géén knallende finale, wel een gezapige epiloog, die in essentie uit niet meer dan vijf cutscenes bestaat. Die moeten wel worden geactiveerd na omzwervingen over de hele atlas van ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ heen, maar verder sluiten ze gewoon het verhaal van verscheidene voorbije queestes af. Als Eivor heb je koninkrijken bij elkaar gebrach en vorsten op de troon gezet, en met een paar van die sujets – vooral echt bestaande historische figuren – heb je nog een laatste korte ontmoeting.

Volledig scherm En jazeker: ook Basim, je aanstaande protagonist in 'Assassin's Creed: Mirage', komt hier al eventjes piepen. © Ubisoft

Dat laatste hoofdstuk zet Eivor op pad naar nieuwe avonturen, buiten de bekende oorden die ze gedurende het ‘Valhalla’-verhaal heeft aangedaan, maar het is ook een laatste saluut aan jou, speler. Maar ook hier weer niet zonder je weer iéts meer te laten piepen bij wat je mag verwachten in ‘Mirage’: in de marge zul je namelijk ook al Basim zien verschijnen, de volgende Assassijn wiens uitschuifbare mes je binnenkort in vijanden hun nek zult kunnen planten.

Volledig scherm Alles welbeschouwd zitten er vooral cutscenes in de laatste contentdrop van 'Assassin's Creed: Valhalla'. © Ubisoft

Het was hoegenaamd niet veel, allemaal. Maar het voelde niettemin als een laatste ding, een afsluiter. Na die allerlaatste send-off belandden we weer gewoon in Ravensthorpe, maar nu na dit alles toch nog een laatste kleine zijmissie gaan spelen voelde gewoon niet juist meer. En dus verlieten we de game, en klikten we na twee jaar en een dikke maand op ‘uninstall’. Adieu, Eivor van de Clan van de Raaf. En bedankt. Odin zij met je.