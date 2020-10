Makers krijgen doodsbedreigingen na nieuw uitstel van game-release

Medewerkers van het Poolse gamebedrijf CD Projekt Red zijn met de dood bedreigd door boze gamers. De prijswinnende studio stelde dinsdag de release van Cyberpunk 2077, een van de meest veelbelovende games van het jaar, uit met 21 dagen en dat schoot veel fans in het verkeerde keelgat. “Ik begrijp dat jullie boos en teleurgesteld zijn maar dit is absoluut onaanvaardbaar”, laat ontwikkelaar Andrzej Zawadzki weten op Twitter.

Begin oktober meldde CD Projekt Red dat Cyberpunk 2077 de gold-status had bereikt. Dat wil zeggen dat de game klaar is en alle inhoud aanwezig is. Het werk dat dan overblijft is het ‘polijsten’ van de game voor een zogenaamde Day 1-patch. Die komt digitaal de woonkamer binnen; de game-schijfjes kunnen dus al geprint worden.

De ontwikkelaar beloofde maandag nog dat de game niet meer uitgesteld zou worden, maar dinsdag bleek dat er toch meer tijd nodig is om alle verschillende versies goed te laten draaien. De studio wil verbeteringen doorvoeren en had daar niet genoeg tijd voor ingecalculeerd, blijkt nu.

Diep door het stof

Een grote groep gamers reageert enorm teleurgesteld op de onverwachte draai van de ontwikkelaar. Sommigen laten op Twitter weten dat ze speciaal een week vakantie hadden opgenomen om Cyberpunk 2077 te kunnen spelen. Anderen verwijten CD Projekt Red het verspreiden van leugens omdat een medewerker afgelopen maandag nog beloofde dat de game niet nóg eens uitgesteld zou worden.

Die medewerker, Fabian Mario Döhla, gaat nu diep door het stof. Hij geeft aan dat hij niet op de hoogte was van de plannen. “Het punt is: we zijn een beursgenoteerd bedrijf. Het is bijna onmogelijk om elke medewerker van tevoren in te lichten”, tweet Döhla. “Dat is vooral vanwege juridische redenen. Lang verhaal kort: CD Projekt Red heeft op Twitter niet bewust gelogen. Ik wist het gewoon niet. Excuses.”

Veelbelovend

Cyberpunk 2077, van de Poolse makers van de prijswinnende Witcher-serie, belooft ondanks de problemen met de lancering een kletterend actierollenspel te worden. De visuele stijl van de game doet sterk denken aan films als Blade Runner (momenteel te zien op Netflix). Het lijkt bijna onmogelijk, maar het dystopische toekomstbeeld dat in Cyberpunk 2077 wordt geschetst - afgaande op de eerste demo’s - is zo mogelijk nog zwartgalliger en ellendiger dan dat van de film. Het lijstje waarschuwingen (geweld, seks, drugs, enz) liegt er ook niet om.

Gamers wachten al zo’n acht jaar op de release. De makers staan onder grote druk om een minstens zo’n spectaculaire ervaring af te leveren als ze in 2015 deden met The Witcher 3: Wild Hint, dat diverse prijzen in de wacht sleepte. Eind september kwam naar buiten dat medewerkers van de studio verplicht werden om zware overuren te werken, waar de studio flinke kritiek op kreeg.

Deze zogenaamde ‘crunch’ voor de uitgave van een spel is gemeengoed in de game-wereld. Het bedrijf had echter eerder gezegd dat zo’n ‘crunch’ niet zou voorkomen bij de ontwikkeling én uitgave van het spel, tot het ongenoegen van veel fans. Om deze - volgens bekende gamejournalisten en invloedrijke ontwikkelaars - onmenselijke werkomstandigheden zijn er steeds vaker oproepen om een vakbond voor gameontwikkelaars op te richten. Volgens de bekende Amerikaanse journalist Jason Schreier werken medewerkers van CD Projekt Red momenteel 100 uur per week om het spel op tijd af te krijgen.

Welke consoles?

Cyberpunk 2077 is nu al drie keer uitgesteld. De releasedatum stond eerst op 16 april, dat werd 17 september en vervolgens 19 november. Nu staat de verschijningsdatum op 10 december. Cyberpunk 2077 komt uit voor de Xbox One en One X, PlayStation 4 en 4 Pro, pc en Google Stadia. Naast deze zes versies, moet de game ook compatibel worden gemaakt voor de aankomende consoles Xbox Series X en S en de PlayStation 5.

