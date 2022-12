Maker van videospel Fortnite moet boete van 490 miljoen euro betalen omdat privacy van kinderen geschonden werd

‘Fortnite’ voor Canadese rechter wegens “even verslavend als cocaïne”

Het gerecht in Canada zal zich binnenkort buigen over een groepsvordering tegen Epic Games, de ontwikkelaar van het razend populaire spel ‘Fortnite’. Drie ouderparen klagen aan dat de game “verslavend is zoals drugs” en dat hun kinderen daar slachtoffer van zijn geworden.

9 december