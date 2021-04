Maak kennis met Alex Chen, het hoofdpersonage van de volgende ‘Life is Strange’

gamesIn True Colors , de nieuwe game in de Life is Strange -reeks die op 9 september in de winkelrekken landt, vlucht Alex Chen naar een klein Amerikaans stadje. Maar de speciale krachten die haar al flink in de problemen hadden gebracht, komen natuurlijk gewoon mee. Wie is de nieuwe protagoniste? Scenariste Felice Kuan en actrice Erika Mori vertellen het in een gesprek met HLN.

Haven Springs, Colorado. Een idyllisch Amerikaans stadje met houten huizen. Een Main Street met een platenwinkel, een koffiebar en een fietsenmaker. Op de achtergrond, voorbij de daken, priemen de Rocky Mountains door de hemel. Dit soort plaatsen, zo doen tenminste films als American Graffiti, Stand By Me en What’s Eating Gilbert Grape? ons al meer dan vijftig jaar geloven, is een paradijs voor verloren zielen die op zoek zijn naar een nieuwe start.

Zoals Alex Chen dus, die in Life is Strange: True Colors, na acht jaar in een instelling te hebben verbleven, vertrekt naar die nieuwe thuishaven. Op zoek naar haar broer Gabe, maar vooral naar de behaaglijke anonimiteit van zo’n kleine leefgemeenschap.

Volledig scherm Hoofdpersonage Alex Chen is op zoek naar een nieuwe start in Haven Springs, Colorado. © Square Enix

Zelfaanvaarding

Dat is, althans, het plan. Over wat er écht zal gebeuren in True Colors (verwacht op 9 september) wil scenariste Felice Kuan niet veel vertellen. Alleen dat het te maken zal hebben met de telepathische krachten die Alex bezit. “Het is de eerste game uit de reeks waarin je hoofdpersonage al voor de start van het verhaal weet dat ze over bepaalde gaven beschikt”, zegt scenariste Felice Kuan. “Ze trekt ermee naar de stad waar haar broer woont, maar het is ook een heel persoonlijke trip voor haar: ze gaat op zoek naar zelfaanvaarding.”

Alex Chen is niet alleen het eerste Life is Strange-personage van Aziatische afkomst, maar ze kan – naar keuze van de speler – ook een relatie beginnen met een mannelijk of een vrouwelijk personage. “Die twee elementen zaten al erg vroeg in het ontwerp van de game, toen alleen nog maar de eerste aanzetten op papier stonden”, zegt Kuan. “Maar de kern van het verhaal van de game zit in Alex’ empathische krachten. Empathie staat centraal in alle Life is Strange-games: we hebben dat deze keer alleen nog extra in de verf gezet in de gameplay.”

Motion Capture

True Colors wordt de eerste Life is Strange-game waarin het volledige acteerwerk van de acteurs in één keer werd opgenomen, in zo’n zogeheten motioncapture-studio. Dat is meteen te merken aan de openingsscène. “De personages voelen nu veel natuurlijker aan, alleen al wanneer je naar hun gelaat kijkt”, zegt Kuan. “Dat levert meteen een heel andere manier van werken op: voordat we met MoCap begonnen, moesten we in het scenario heel duidelijk aangeven hoe het personage zich voelt, omdat dat belangrijke instructies zijn voor de animatoren. Nu konden we veel meer overlaten aan Erica. Ze kan dingen spontaan in het moment brengen, en dat heeft ze ook vaak gedaan. Erica heeft een even belangrijke rol gespeeld voor de ontwikkeling van Alex als wij.”

Volledig scherm Alex en haar broer Gabe. © Square Enix

Voor actrice Erica Mori is True Colors haar eerste schermacteerervaring tout court. “Ik heb me enorm geamuseerd in die MoCap-studio”, zegt ze. “Je brengt niet alleen maar één aspect naar het personage, zoals alleen het lichaam of alleen de stem. En dat levert – hoop ik, tenminste (lacht) – een holistischer, authentieker, completer personage op. Ik heb een achtergrond in dans, en daar lijkt het een beetje op. We zijn heel erg bezig geweest met Alex’ fysiek, die verschillend is van de mijne. In het begin van het proces namen we vooral geïsoleerde bewegingen op: wandel- en loopcycli, de manier waarop het personage draait, enzovoort. Maar tijdens de dialoogscènes stond er een grote monitor voor ons, waarop we de avatarmodellen konden zien terwijl we acteren. Ik zag hoe datgene wat ik deed correspondeerde met hoe Alex zich in de ruimte bewoog. Dat vond ik heel interessant. Wel moet je in zo’n studio, zeker voor een game als deze, diep in je emoties duiken, wat natuurlijk een uitdaging is. Maar het mooie vond ik dat die uitdaging net samenviel met wat Alex doormaakt in het verhaal van de game: ze moet emoties voelen.”