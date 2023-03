Maak alvast kennis met ‘Planet of Lana’, je volgende poëtische 2D-topper

GamepreviewAls je tussen het blockbustergeweld door even tijd wilt nemen voor wat lyrische 2D-actie, moet je binnenkort bij ‘Planet of Lana’ zijn. We speelden een stukje uit de game en lieten ons bijpraten door de Zweedse ontwikkelstudio Thunderful Games.

Videogames kunnen je in rijke, pertinente, fysisch geloofwaardige 3D-werelden droppen, maar net zo goed gonst er een hoop toverkracht uit klassieke tweedimensionale springavonturen à la ‘Super Mario Bros’ (1985). Want jazeker, die verschijnen gewoon òòk nog. Ken je bijvoorbeeld ‘Limbo’ (2010) nog? ‘Cuphead’ (2017)? ‘Gris’ (2018)? Allemaal doodeenvoudige games, die teruggaan naar een van de alleroudste videogameconcepten, maar die een behoorlijk lyrische ervaring naar je scherm wisten te brengen dankzij hun aparte visuele stijl en hun betoverende decors. In datzelfde rijtje past ‘Planet of Lana’, een game die voor de zomer nog moet verschijnen.

Volledig scherm Beeld uit 'Planet of Lana'. © Wishfully

Cinematisch puzzelavontuur

Je bestuurt er het titelpersonage op de… euh… titelplaneet in, een elfjarig meisje dat de uitdagingen en verschrikkingen van die onbekende buitenaardse wereld moet zien aan te gaan. Maar gelukkig is ze daarbij niet alleen: ze wordt geholpen door Mui, een exemplaar uit de lokale fauna met zwarte vacht, dat al gauw dikke vriendjes met haar wordt en haar ook helpt om bepaalde puzzelsequenties op te lossen. Daarbij reageert het beest trouw op je wichtje haar commando’s én reageert het slim en autonoom op impulsen van de omgeving.

“De vriendschap met Mui, die zichzelf op korte tijd zal bewijzen als een trouwe compagnon, zal de hele game een emotionele dimensie geven”, zegt Adam Stjärnius, creative director achter de game. “We noemen het een cinematische puzzeladventure: in je twee personages hun reactie op de obstakels die ze tegenkomen wordt meteen ook een deel van het verhaal verteld.”

Volledig scherm Beeld uit 'Planet of Lana'. © Wishfully

Slim monstertje

Logische puzzels oplossen, rennen en springen, een beetje sluipen: het worden de kernbezigheden van deze intrigerende, kleurrijke Xbox- en pc-titel, waaruit we onlangs een uurtje konden spelen. Wat ons vooral opviel was hoe slim dat kleine monstertje was, zeker wanneer het ons moest helpen om een welbepaalde schakelaar ingedrukt te houden zodat decorelementen (een brug bijvoorbeeld) ons doorgang verschaften. En in de diepere details sprongen de animaties ons meteen in het oog: de manier waarop je personage door de knieën gaat wanneer ze landt, of extra kracht zet wanneer ze zich aan een platform optrekt, is bijzonder knap.

Volledig scherm Beeld uit 'Planet of Lana'. © Wishfully

‘Ico’, Ghibli en vele anderen

In heel wat van zijn details heeft ‘Planet of Lana’ wel héél veel weg van ‘Ico’ of ‘The Last Guardian’, twee legendarische PlayStation-games van grootmeester Fumito Ueda. Het helpt daarbij natuurlijk al dat de muziek in handen was van componist Takeshi Furukawa, die ook de muzikale score van ‘The Last Guardian’ hielp verzorgen. Maar het schuilt ook in de hele sfeer, van de aquareltinten in het decor tot het aandoenlijke gekir van je protagoniste. “Ik kan nog veel meer inspiratiebronnen opsommen”, zegt Stjärnius. “Klassieke zijscrollende platformers als ‘Another World’ en ‘Flashback’, bijvoorbeeld. En visueel was Studio Ghibli-film ‘Spirited Away’ een belangrijke leidraad voor ons. Maar dat zijn componenten waarmee we ons eigen epische avontuur presenteren. De vibe van de game zal ook wat donkerder worden naarmate je erin vordert.”

Volledig scherm Beeld uit 'Planet of Lana'. © Wishfully