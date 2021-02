LIVE. Volg strijd voor laatste plaatsen play-offs in Belgian League

gamereview ‘Hitman III’ is een triomfante­lijk sluitstuk voor een iconische gamereeks

20 januari Hitman III is niet alleen een afsluiter voor de trilogie van Hitman-games die de afgelopen vijf jaar verscheen, maar zet ook een punt achter de hele reeks van in totaal acht titels, die tussen 2000 en nu in de winkel lagen. Voor beide zet het een waardig slotakkoord, met een paar krachtige verrassingen erin.