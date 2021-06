LIVE. Volg hier de start van de tweede week van de Belgian League zomersplit

Return of the king

Met de rematch van de finale van vorige split krijgen we dus een eerste krachtmeting tussen KVM Esports en Sector One. Voor de split werd Sector One best laag gerankt op enkele rankings tijdens The Recall, maar dat lijkt nu verleden tijd. Met een sterke topside in Zhergoth en Albetrayber lijkt Sector One er helemaal klaar voor om de creatieve strategieën van KVM Esports aan te pakken. Dit zou een mogelijk return to form kunnen zijn voor Sector One. Aan de andere kant moet KVM Esports het ook nog eens opnemen tegen ION SQUAD. De grote vraag blijft dus of ION SQUAD deze keer wel de weg naar de rift vindt gezien hun vorige prestatie best ondermaats was in vergelijking met hun vorige split.