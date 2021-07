Live vanaf 18u45: wie stoot door naar play-offs Belgian League?

e-sportWie pakt de laatste plaatsjes van de play-offs in de Belgische League of Legends -competitie? ION SQUAD is al uitgeschakeld, maar Starlan Gaming Club en Team 7AM komen nog in aanmerking.

Beide teams pakten vorige week een winst, maar die van Team 7AM was wel zeer overtuigend tegen Sector One. Daarin liet Team 7AM nogmaals zien dat zijn speelstijl zeer chaotisch en agressief kan zijn en gefocust op het zoeken van gevechten op hun eigen termen. In die match liet Team 7AM geen ruimte aan Sector One om het tempo op te pakken of over te nemen. Als ze in de play-offs willen terechtkomen én daar ook een kans willen maken, is dat exact wat we deze week ook nog eens willen zien.

Eindspurt

Maar wie wint het reguliere seizoen? KRC Genk Esports (GENK) opent de avond in een topmatch tegen KVM Esports (KVM) waarvan de winnaar aanspraak kan maken op die eerste plek. Als Genk wint, dan heeft het geen belang meer hoe Sector One later op de avond speelt. Als KVM wint en Sector One verliest de laatste match, dan behaalt KVM alsnog de eerste plek. Als Sector One toch die laatste match wint, dan sleept het ook nog de eerste plaats in de wacht.

Die eerste plek in het reguliere seizoen geeft je heel wat voordelen in de play-offs. De top twee krijgt een grote voorsprong op de rest, met een kans in de juggernautmatch op een plaats in de finale. Volg alle acties in deze livestream.

