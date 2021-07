LIVE om 19u: play-offs Belgian League starten met ‘juggernautmatch’

KV Mechelen Esports neemt het in de juggernautmatch op tegen Sector One. De winnaar boekt een rechtstreeks ticket naar de finale, terwijl de verliezer nog een kans krijgt in de halve finale. Sector One won al twee keer van KVM in het reguliere seizoen en wil die dominantie voortzetten nadat KVM hen vorig jaar de titel afpakte in een reverse-sweep in de finales. Toch mag je KVM nooit onderschatten, want het team blijft zeer creatieve manieren vinden om het spel te spelen.