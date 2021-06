LIVE. Kijk of ION SQUAD en Team 7AM eerste punten kunnen scoren in Belgian League

In de Belgische League of Legends-competitie krijgen ION SQUAD en Team 7AM deze week allebei de kans de nul van hun scorebord te vegen. ION SQUAD heeft een moeilijk speelschema achter de rug en komt deze week uit tegen Starlan Gaming Club (SGC) en KRC GENK Esports. Op papier is het een dag waarop het team kan scoren, zeker in de openingsmatch tegen SGC. Dat laaste speelt waarschijnlijk meer rond de teamfights, terwijl we bij ION SQUAD een sterkere early game verwachten.