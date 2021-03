‘Life is Strange: True Colors’ werpt nieuwe lading twintigerleed af

gamesOp 10 september wordt er weer een nieuwe karrenvracht Weltschmerz naar je console gepompt in Life is Strange: True Colors , een nieuwe game in de inmiddels overbekende reeks videogamedrama’s. De spelwereld, opnieuw een klein Amerikaans stadje, geeft meer vrijheid dan ooit. En vooral de nieuwe bovennatuurlijke krachten van het hoofdpersonage zijn veelbelovend.

Wie heeft afgestemd op de Square Enix Presents-stream van het Japanse videogamehuis heeft inmiddels al kennisgemaakt met die nieuwe Life is Strange-game die de afgelopen dagen werd aangekondigd. True Colors is geen genummerde sequel, maar wordt wel een game in een gloednieuwe setting, met ook nieuwe hoofdpersonages (op Steph na dan, een nevenpersonage uit Life is Strange: Before the Storm, die ook in True Colors eerder bij het achtergrondkoor hoort).

De game speelt zich af in Haven Springs, net als in de andere Life is Strange-games een onooglijk stadje ergens in de noordwestelijke staten van de V.S. Het houdt, zoals game director Zak Garriss het benoemt, “de belofte van eender welke kleine stad in Amerika” in. Voor hoofdpersonage Alex Chen betekent dat vooral: de belofte van een nieuwe start. Alhoewel.

Volledig scherm 'Life is Strange: True Colors' speelt zich weer in een onooglijk Amerikaans stadje af: deze keer het opnieuw fictieve Haven Springs. © Square Enix

Empathische krachten

Alex, zo horen we haar stemacteur Erika Mori vertellen, is een jonge twintiger die een flink deel van haar jeugd in instellingen heeft doorgebracht, en naar Haven Springs trekt om zich daar te herenigen met haar broer Gabe. Maar door een vreselijk ongeluk - of tenminste iets wat daarop lijkt - komt die om het leven, waarna ze samen met Gabes vrienden Ryan en Steph op onderzoek uit gaat.

Gabes lot blijkt al snel verbonden te zijn met bovennatuurlijke krachten die Alex bezit. Die zijn van een andere aard dan de tijdsmanipulerende en telekinetische krachten van de hoofdrolspelers in eerdere Life is Strange-games: de hare zijn empathisch van aard. Dat betekent dat ze goed is in het detecteren van emoties van anderen, maar dat die haar ook mentaal kunnen draineren als ze niet even oplet.

Volledig scherm Net zoals haar voorgangers in eerdere 'Life is Strange'-delen beschikt Alex over bovennatuurlijke krachten. De hare hebben met empathie te maken. © Square Enix

Grotere omgeving

De nieuwe bovennatuurlijke krachten lopen meteen samen met het thema van de game, zegt Garriss: “het is een game over meevoelen, over hoe we een connectie maken met andere mensen.”

Het is natuurlijk een thema dat ook al min of meer in de twee genummerde Life is Strange-games zat, en in prequel Before the Storm, die net als True Colors door de Amerikaanse studio Deck Nine werd gemaakt. Wie tuk was op die eerdere games, zal zich ook in deze opvolger meteen thuisvoelen: dezelfde Small Town America-setting, dezelfde met het leven worstelende adolescenten, dezelfde uit melancholische gitaarplukjes opgebouwde muziek.

Er zijn vooral een paar dingen veranderd achter de schermen. De personages zijn voor het eerst geanimeerd via performance capturing: echte acteurs hebben hen dus vertolkt in een opnamestudio. En Haven Springs is voor ’t eerst een grotere, vrij exploreerbare omgeving.

Het lijkt er, met andere woorden, op dat Square Enix zijn portefeuille heeft opengetrokken voor deze – en wellicht ook toekomstige – Life is Strange-games. Niet erg verwonderlijk, want het zijn games die consequent meerdere miljoenen exemplaren hebben verkocht. True Colors wordt opnieuw in episodes opgedeeld, maar het is de eerste uit de reeks waarbij die afleveringen allemaal tegelijk worden gelost. Op 10 september dus.

Volledig scherm Ryan, een potentiële 'love interest' in de game. © Square Enix

Volledig scherm Steph. Idem. © Square Enix

