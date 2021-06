Lekkers voor gamers: deze kleppers én kleine pareltjes kleuren het gamejaar

gamesTijdens de Electronic Entertainment Expo (E3) worden ieder jaar de grote videogamekleppers van het najaar voorgesteld. De grote videogamehoogmis vond dit jaar online plaats in plaats van live in Los Angeles, maar ook online kwam er een hele batterij nieuwe games bij op de agenda. Die laatste zal er, voor de vier laatste maanden van dit jaar, als volgt uitzien.

Een klein dozijn videogamemerken organiseerde de afgelopen week een online mediaconferentie, waarop ze hun aanstaande najaarsgames voorstelden. Die online E3 levert alvast een releasekalender op waar de fomo’s onder de gamers een vette kluif zullen hebben. Die lijst die zo dadelijk volgt, wordt de komende maanden nog langer, want Electronic Arts, PlayStation en Activision hebben hun volledige plannen voor het najaar nog niet uit de doeken gedaan. To be continued, dus. Maar voorlopig mag je al uitkijken naar deze kleppers.

September

Lake (1 september): Deze serene, verhalende game, over een vrouw die terugkeert naar haar geboortedorp in de Amerikaanse staat Oregon, was een indie-toppertje dat opviel tussen alle commerciële geweld. De studio erachter komt uit het Nederlandse Haarlem.

Volledig scherm Het ingetogen 'Lake'. © Xbox

Life is Strange: True Colors (10 september): Een nieuwe titel in de reeks coming of age-verhaalgames. Zie hier onze eerdere preview ervan.

Volledig scherm 'Coming of age'-drama in 'Life is Strange: True Colors'. © Square Enix

WarioWare: Get It Together! (10 september): Het werd tijd dat er een nieuwe lading microgames verscheen rond de aan het syndroom van Tourette lijdende achterneef van Mario.

Volledig scherm Eindelijk weer wat Wario-strapatsen. © Nintendo

Deathloop (14 september): In dit tijdslus-avontuur van de makers van Dishonored en Prey moet je, in essentie, een uit de hand gelopen feestje op gewelddadige wijze zien te beëindigen. Hier is onze eerdere preview.

Volledig scherm 'Deathloop', van de makers van 'Dishonored' en 'Prey'. © Bethesda

Rainbow Six Extraction (16 september): De nieuwe tactische shooter in Ubisofts langlopende reeks is eigenlijk een spin-off van blijver Rainbow Six Siege, en gooit je in de strijd tegen lillende, muterende aliens.

Sable (23 september): Jaren voor deze heuglijke releasedag wekte Sable al een brede interesse op dankzij zijn visuele stijl, die ontleend lijkt aan de strips van Jean ‘Moebius’ Giraud. Nu maar hopen dat de gameplay even spectaculair is.

Oktober

Far Cry 6 (7 oktober): De zesde editie van Ubisofts reeks guerrilla-simulators brengt je naar een fictief Caraïbisch eiland, waar je eindelijk een échte guerrillastrijd kunt uitvechten. Met Giancarlo Esposito (Breaking Bad) als de af te zetten dictator. Check hier onze eerdere preview.

Metroid Dread (8 oktober): Het is van Super Metroid (1994) geleden dat er nog eens een tweedimensionale Metroid-game is verschenen op een huiskamerconsole. Dat maakt dat deze aankondiging – meer dan de eerste beelden van The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – de winnaar was van de Nintendo-showcase.

Volledig scherm Wat ons betreft wint 'Metroid Dream' de E3-presentatie van Nintendo. © Nintendo

Back 4 Blood (12 oktober): Hoe meer er wordt getoond van de geestelijke opvolger van coöp-zombieknaller Left 4 Dead, hoe enthousiaster spelers worden.

Volledig scherm 'Back 4 Blood': als co-op-actie met zombies je ding is. © WB Games

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (21 oktober): Het derde horrordrama uit de Dark Pictures-reeks was het enige wat Bandai Namco te tonen had op de virtuele E3. Maar het idee – Amerikaanse soldaten in Irak voeren een The Descent-achtige strijd tegen monsters in een onderaardse tempel – is veelbelovend. Zestig gruwelijke overlijdens zitten in de game, vertelden ze terloops tijdens de show. Lees hier onze preview.

Battlefield 2042 (22 oktober): Veel was al gelekt voordat Battlefield 2042 werd voorgesteld, maar de details van de titel – geen singleplayercampagne, geen Battle Royale – moesten voor veel gamers officieel bevestigd worden voordat ze ze wilden geloven. Anderzijds: die willekeurige natuurrampen, die geclusterde missies in grote gamewerelden en die 128 spelers tegelijkertijd in één game klinken enorm cool. Onze preview staat hier.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 oktober): Square Enix’ volgende Marvel-game laat je, in tegenstelling tot Marvel’s Avengers, niet als iedereen van het team spelen, maar steekt je in de schoenen van leider Star-Lord. Beetje de Mass Effect-aanpak: beslissingen nemen en de AI-gedreven anderen leiden wordt je deel. Onze preview.

Volledig scherm 'Guardians of the Galaxy': Marvel met een toets 'Mass Effect'. © Square Enix

Age of Empires IV (28 oktober): Na de heruitgaven van de drie eerdere games uit de strategiereeks is, eind oktober, de tijd eindelijk daar voor de langverwachte vierde.

November

Forza Horizon 5 (9 november): Terwijl Microsofts racegame-expertisecentrum Turn 10 Studios bezig is aan een achtste ‘grote’ Forza Motorsport, krijgen Xbox-spelers alvast de arcaderacer Forza Horizon 5 gepresenteerd. Deze keer is Mexico het decor.

Grand Theft Auto V (11 november): Ja, het is de zòveelste heruitgave van een inmiddels bijna acht jaar oude videogame, die gewoon op krachtigere hardware (in dit geval: de PlayStation 5 en Xbox Series) uitkomt. En ja, ongetwijfeld zullen weer heel wat spelers er tòch opnieuw in willen duiken. Grand Theft Auto V is een game van alle tijden, daar kan alleen een Grand Theft Auto VI nog iets aan veranderen.

Volledig scherm Wat, alwéér 'Grand Theft Auto V'? © Rockstar Games

The Legend of Zelda Game & Watch (12 november): Nintendo’s eerste Game&Watch-heruitgave, met Super Mario Bros., was vorig jaar een populair gimmickje. Nu is het zien of spelers ook bereid zijn om, met de vier Zelda-klassiekers op dit zakspelcomputertje, langere tijd op zo’n kastje zullen willen rammelen.

Volledig scherm Vier 'Zelda'-games in zakformaat. © Nintendo

December

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (3 december): Nog een verrassing: de twee eerste Advance Wars-oorlogsgames, die ooit voor de Game Boy Advance verschenen, komen naar de Switch. We zijn niet echt overtuigd van de opgekalefaterde 3D-graphics, maar de gameplay van deze oudjes staat nog steeds als een huis. Potentiële topper, dus, als ze daar niet te veel aan hebben veranderd.

Volledig scherm De tactische klassiekers 'Advance Wars' komen naar een groter scherm. © Nintendo

Dying Light 2 Stay Human (7 december): Een hele tijd bleef dit vervolg op zombie-actiegame Dying Light onder de radar, maar eindelijk kreeg hij een releasedatum op E3. Een perfecte decembergame, als je ’t zo bekijkt: niet echt van aard om te concurreren tegen de andere najaarskleppers, maar wel op zichzelf een titel met potentieel.

Volledig scherm Nog meer zombiegeweld in 'Dying Light 2'. © Techland