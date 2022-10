Lekker fris ‘LEGO Bricktales’-videospel barst van typische LEGO-humor

gamereviewWie tegenwoordig aan LEGO en videogames denkt, krijgt ongetwijfeld spontaan visioenen van een van de vele adaptaties van zowat elke grote franchise die er bestaat. Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Marvel, DC, … noem het op en de kans is groot dat er een LEGO-game van te vinden is. LEGO Bricktales kiest resoluut voor een kleinschaligere aanpak dan die titels, en zorgt zo voor een meer dan welgekomen opfrissing van wat stilaan een uitgemolken formule dreigde te worden.

Zoals de titel al doet vermoeden, is Bricktales niet gebaseerd op een film- of andere reeks. Je kruipt in de huid -of beter, het plastieken omhulsel- van een LEGO figuurtje dat de opdracht heeft gekregen om een vervallen pretpark nieuw leven in te blazen. Om dat doel te bereiken, bezoek je uiteenlopende werelden waar je kristallen moet verzamelen door puzzels op te lossen. Niet meteen de meest epische vertelling, maar elk gebied dat je bezoekt, barst van de typische LEGO-humor en persoonlijkheid met elk hun eigen miniverhaaltjes en grappige personages.

Puzzels

Het draait in Bricktales dus om puzzels oplossen. De gameplay is dan ook opmerkelijk minder hectisch dan in een op films gebaseerde LEGO-game, waar het voornamelijk draait om platformen en een zo hoog mogelijke score proberen te halen. Verwacht hier niets van dat, alles draait om de pure essentie van LEGO: constructies bouwen die stevig genoeg zijn om te blijven rechtstaan, op welke manier je maar wilt.

Volledig scherm © Thunderful Games

Of het nu gaat om een brug die hersteld moet worden, een kasteel dat een toren mist of een helikopter om hoger gelegen gebied te bereiken, je krijgt een aantal steentjes ter beschikking en hoe je ze in elkaar klikt, kies je vervolgens helemaal zelf. Eens het af is, laat je je constructie op degelijkheid testen door een schattig robotje en als het niet instort, kan je weer verder naar de volgende uitdaging.

Volledig scherm © Thunderful Games

Keuzevrijheid

Die puzzels zijn bijna net zo leuk zoals spelen met de echte blokjes, omdat je in tegenstelling tot de ‘grote’ LEGO-games zelf mag kiezen hoe je ermee aan de slag gaat. In pakweg een LEGO Star Wars hou je gewoon een knop ingedrukt en knutselt je personage vanzelf wat er nodig is om verder te gaan met het level. In Bricktales is het aan de speler om ervoor te zorgen dat een brug stevig genoeg is, een vliegmachine niet te zwaar wordt om op te stijgen, en een toren niet bij het minste zuchtje wind omvalt.

Volledig scherm © Thunderful Games

We zeggen wel ‘bijna net zo leuk’, want de camera werkt niet altijd even goed mee tijdens het bouwen waardoor je blokjes niet altijd terechtkomen waar je ze wilde plaatsen. Vooral bij de meer complexe creaties zou het bijvoorbeeld al veel helpen als je de optie zou hebben om je bouwsel ondersteboven te kunnen houden om blokjes aan de onderkant precies te kunnen plaatsen.

Volledig scherm © Thunderful Games

Voor jong en oud

Maar dat is een kleine smet op wat voor de rest een ontspannen avontuur is dat zowel de volwassen LEGO-fan zal aanspreken als een ideaal spel is om samen met leergierige kinderen te spelen. Bedenken hoe je een puzzel het best zou kunnen oplossen, de steentjes zorgvuldig op elkaar stapelen, en vervolgens zien dat je constructie de test doorstaat, is een heel bevredigende gameplayloop. Zelfs als het misloopt, wil je meteen opnieuw beginnen om te ontdekken hoe je het beter kan aanpakken.

Volledig scherm © Thunderful Games

Besluit

Bricktales is misschien niet zo overweldigend uitgebreid als de traditionele LEGO-games die we de afgelopen jaren in grote getalen voorgeschoteld kregen, maar boet allerminst in aan humor, inventiviteit en karakter. En in combinatie met een budgetprijs is dit dan ook een aanrader voor iedereen die het wat gehad heeft met de beproefde LEGO-formule of gewoon zin heeft in een relaxte puzzel-, knutsel- en spelervaring.

Volledig scherm © Thunderful Games

