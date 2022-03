‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’ is een remake, maar geen gewone

gamereviewHet is al zes jaar geleden dat we, met ‘The Force Awakens’, nog eens een nieuwe ‘Lego Star Wars’-game op onze console hebben gehad. Maar met ‘The Skywalker Saga’ voert de Britse studio TT Games een inhaalmanoeuvre aan hyperspace-snelheid uit, met zowel nieuwe content (de twee recentste films krijgen hier hun eerste Lego-behandeling) als een radicale remake van de originele games uit 2005 en 2006.

De releasedatum van ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’ – 5 april - komt met rasse schreden naderbij, en dus vonden studio TT Games en uitgever WB Games het hoog tijd om alvast met een demo uit te pakken. We kregen een aantal fragmenten uit het totaalpakket te zien, en mochten het eerste anderhalve uur uit ‘Episode IV: A New Hope’ spelen via gamestreamingdienst Parsec.

Mogelijk héb je het meeste wat in ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’ zit al eens gespeeld: qua content en structuur lopen de twee eerste trilogieën min of meer gelijk met ‘Lego Star Wars’ (2005) en ‘Lego Star Wars II: The Original Trilogy’ (2006). We speelden bijvoorbeeld zelf ‘Boarding Party’, de eerste level van ‘Episode IV: A New Hope’, waarin je afwisselend of samen (als je met twee bent) Leia Organa en Wedge Antilles speelt op het Alderaanse consulaire schip, vlak nadat de troepen van het Imperium het tuig hebben geënterd. Maar alles is wel flink bewerkt.

Oud en nieuw

Er werd, om te beginnen, een grote visuele sprong gemaakt: de gelaatsuitdrukkingen, de glans op de objecten en zelfs de vuiligheid op de stormtrooperhelmen (zeker na de landing op Tatooine, iets verderop in het verhaal) brengen de game in lijn met de grafische prestaties van de huidige consolehardware. Maar ook de gameplay kreeg een upgrade: er zitten nieuwe logische puzzels in, alles bestuurt wat vlotter, en je kunt nu dekking zoeken tijdens het schieten.

Helemààl nieuw in ‘Lego Star Wars: The Skywalker Saga’ is natuurlijk content uit de nieuwe filmtrilogie die ‘Star Wars’-fabriek Lucasfilm, onder nieuwe broodheer Disney, in 2015 opstartte. In 2016 kreeg je al een Lego-versie van de eerste film daaruit, ‘The Force Awakens’, maar daarna bleef het enkele jaren lang stil. Tot er, tegelijk met slotdeel ‘The Rise of Skywalker’, een nieuwe ‘Lego Star Wars’-game met de hele rimram erin werd aangekondigd.

Hubs en upgrades

Wellicht de belangrijkste vernieuwing is het roleplaying-game-achtige systeempje dat de makers achter de actie staken. Er zijn, los van de initiële hoofdrolspelers in de verhaalcampagne, liefst driehonderd speelbare personages, wier vaardigheden kunnen worden aangescherpt volgens het stramien van negen personageklassen: er zijn Jedi, beoefenaars van de Dark Side, gewone helden en gewone slechteriken, maar ook ‘scoundrels’ (schavuiten, zoals Han Solo bijvoorbeeld), ‘scavengers’ (daar tellen we onder meer Rey bij) en ‘Bounty Hunters’ (Boba Fett natuurlijk, of de Mandalorian in al aangekondigde extra content).

De focus in deze remakecompilatie ligt nog meer op herspeelbaarheid, zegt TT Games. Ze breidden daarvoor hun aantal ‘hub’-levels, waarin je vierkant je eigen zin kunt doen, gevoelig uit: er is niet langer één hub per trilogie, zoals in de originele games, maar meerdere, zoals in ‘Lego Star Wars: The Force Awakens’. Vanuit een ‘Galaxy Map’ kun je bovendien vlot van de ene naar de andere wereld navigeren, bijvoorbeeld van Tatooine naar Coruscant en verder naar Yavin-4. Natuurlijk moeten er daarvoor eerst dingen worden vrijgespeeld in de verhaalcampagne, maar ook die kun je vanuit verscheidene startpunten aanvatten: je kunt bij eender welke trilogie (de prequels uit 1999-2005, de originele films uit 1977-1983 en de sequels uit 2015-2019) beginnen, al moet je daarna wel het verhaal vanaf de eerste film doorlopen. Met andere woorden: je kunt de originele trilogie beginnen bij ‘A New Hope’, maar niet bij ‘The Empire Strikes Back’. Of het nieuwe drieluik wel bij ‘The Force Awakens’, dat je misschien enkele jaren geleden al hebt gespeeld, maar niet bij het nieuwe deel ‘The Last Jedi’.

Stoethaspels

Zeker voor de verbouwde Lego-gameversies van de originele trilogie en de prequels zul je een groot verschil merken in de humor. De personages hadden in die oorspronkelijke games geen echte stem: ze mompelden maar wat. In deze versies is de humor een pak verbaler, al komt er ook een ‘mumble mode’ voor de puristen. Verder blijft het overkoepelende komische effect gewoon hetzelfde: personages die de meesten van ons kennen als grote helden worden stoethaspels in een ‘Lego Star Wars’-game.

En dat is lang niet alle gezonde onnozelheid die in ‘The Skywalker Saga’ schuilt. Speel de game bijvoorbeeld lang genoeg, en je kunt alles in ‘Galaxy Rave’-modus zetten, zodat alle locaties van het geheel veranderen in een groot feest. Met Lego-minifigs een dansje placeren op de Hoth Echo Base: precies wat we nodig hadden in deze bedremmelde tijden. “Wie wil er nu géén dansende Tauntaun zien?”, spraken de makers nog. En ze hebben – ‘Star Wars’-fans zullen ons daar ongetwijfeld niet in tegenspreken - gelijk.

