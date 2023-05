‘LEGO 2K Drive’ is een van de beste kartgames in jaren

gamereviewWelkom in Bricklandia, een wereld waarin iedere bewoner verzot is op snelheid en racen. De videogames van LEGO hebben de voorbije jaren al verschillende filmklassiekers veroverd en nu waagt de spelreeks zich dus aan het racegenre. Behoorlijk gedurfd, zeker aangezien racen in deze game al gauw een andere definitie krijgt dan we gewend zijn. Hoe meer je de omgeving rond de circuits kapot rijdt, des te meer kans je maakt om als eerste over de streep te komen.

Dat LEGO 2K Drive geen klassieke racegame is, merk je meteen aan de wereld waarin je terechtkomt. Bricklandia is een ruime, open wereld met verschillende regio’s waarin je vrij mag rondrijden. Je kunt het concept nog het best vergelijken met ‘The Crew’, waarin we de volledige Verenigde Staten al rijdend verkennen. De regio’s in Bricklandia zijn uiteraard fictief, met namen die tot de verbeelding spreken, zoals bijvoorbeeld Big Butte County – in de Nederlandse editie letterlijk vertaald als Groot Gat. Elke regio ziet er anders uit en heeft een eigen thema.

Onderweg kom je opdrachten tegen en moet je voorwerpen verzamelen. Maar het gaat natuurlijk vooral om de officiële races. Overwinningen leveren je geblokte vlaggen op die de weg vrijmaken naar de Sky Cup, het einddoel van de game. Doorheen het verhaal sta je er niet alleen voor. Zoals elke racepiloot word je omringd door een professioneel team. Zo kan je onder meer rekenen op het advies van de ervaren racer Clutch Racington. Hij zorgt ervoor dat je het kunt opnemen tegen tal van rivalen die eveneens de gekste namen hebben meegekregen, zoals Roest Klompjes. Je hebt intussen al wel door dat de makers zich van hun meest creatieve kant hebben laten zien …

Volledig scherm © screenshot

Snelheid en chaos … Veel chaos!

Er is heel veel te doen in Bricklandia, maar laten we het eerst eens over het racen zelf hebben. Want is die ‘LEGO 2K Drive’ dan echt zo’n ‘steengoede’ racegame zoals onze titel doet vermoeden of hebben we ons in die woordkeuze misschien iets te veel laten inspireren door de creatieve makers van de game? Het spel is natuurlijk geen ‘Forza Horizon’ en past voornamelijk in het rijtje kartgames met voorgangers als ‘Mario Kart 8 Deluxe’, ‘Crash Team Racing Nitro-Fueled’ en ‘Sonic & All-Stars Racing’. Van andere LEGO-games weten we dat we knotsgekke toestanden mogen verwachten en ook deze game stelt niet teleur.

Volledig scherm lego 2k drive © screenshot

Een circuit kan werkelijk overal in Bricklandia ontstaan en het maakt daarbij niet uit of je over asfalt, gravel of water racet. Telkens de ondergrond verandert, switcht ook het voertuig dat je bestuurt. Het ene moment zit je in een F1-wagen, het andere in een machine voor het zwaardere off-roadwerk, en plots schiet je over een rivier in een speedboot. Regels zijn er niet, behalve één: ga in de bochten geregeld naast de baan rijden en verniel zoveel mogelijk van het in LEGO-blokjes gemaakte decor. Dat zorgt er immers voor dat je boostmeter sneller aanvult en je meer snelheid haalt.

Volledig scherm © screenshot

Hoewel ‘Mario Kart’ de koning van de chaotische racegames is, doet ‘LEGO 2K Drive’ een aardige poging om de Nintendo-klassieker van de troon te stoten. Je hebt nooit tijd om de race te analyseren, al dat is ook nergens voor nodig. De enige juiste strategie is plankgas geven. Onderweg krijg je op bepaalde plaatsen voorwerpen die de chaos nog een beetje groter maken. Met raketten die je voorligger uit de weg knallen of een boost die je in één klap naar de voorgrond schiet.

Volledig scherm © screenshot

Iedere race heeft een hoog entertainmentgehalte. Per regio zijn er zeven wedstrijden waarin je als eerste over de streep moet zien te komen. En net zoals je in ‘Mario Kart’ kunt kiezen tussen 50, 100 en 150cc als moeilijkheidsgraad, mag je hier de race nog eens overdoen in klasse C, B en A.

Volledig scherm © screenshot

Eindeloos veel minigames

Ben je het racen even beu? Maak dan eens een tochtje door Bricklandia en verdiep je in de vele minigames die langs de baan verschijnen. De games zijn heel kort en duren vaak niet langer dan een halve minuut. Op basis van je prestaties krijg je er een bronzen, zilveren of gouden medaille voor. En ook geld dat je kunt gebruiken om je wagen te upgraden. Sommige minigames zijn een soort tijdrit waarin je zo snel mogelijk een kort traject moet afleggen. Maar er zijn ook ludiekere opdrachten bij, waarbij je bijvoorbeeld een goudklomp over een brug moet duwen. Na een tijdje worden de minigames wel redelijk repetitief, maar ze blijven leuk om te doen. Al is het maar omdat je nooit moet wachten om een minigame te herstarten en je score te verbeteren. Eén druk op de knop en je bent meteen weer vertrokken.

Volledig scherm © screenshot

Als je wil weten wat je in een regio allemaal kunt doen, hoef je enkel naar de kaart te kijken. Je kunt bijgevolg veel tijd in Bricklandia doorbrengen. De game heeft voor iedereen wel wat te bieden. Stop tussendoor ook zeker eens in een van de vele garages die je tegenkomt. Daar vind je nog meer crewleden die je wagen kunnen verbeteren. Je kunt je wagen hier zelfs steen per steen opbouwen.

Volledig scherm © screenshot

Voor het bouwen van wagens hoef je het verhaal overigens niet te volgen. Je kunt die optie gewoon via het hoofdmenu van de game kiezen. Hetzelfde geldt voor de races die in de vorm van verschillende bekers verpakt zijn. En ook de minigames kan je los van het verhaal verkennen.

Volledig scherm © screenshot

Conclusie

Of ‘LEGO 2K Drive’ nu echt een ‘steengoede’ game is, dat mag je zelf beoordelen. Wel vinden wij het de beste kartgame die we in jaren hebben gespeeld. Een kopie van ‘Mario Kart’ is het zeker niet. LEGO doet immers altijd z’n eigen ding en rekent daarbij op de verbeelding van de speler. Daarin schuilt de kracht van de games. En ook op dat vlak hoort ‘LEGO 2K Drive’ zeker bij de toppers in de gamereeks.

KIJK OOK.