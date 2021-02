League of Legends-toppers clashen weer: volg drie Belgische matchen live om 19 uur

gamereview ‘Cyberpunk 2077’ is een topper op de pc, maar koop ‘m niet op de console

13 december We hebben het langverwachte Cyberpunk 2077 gespeeld, én uitstekend bevonden, maar we deden dat gelukkig op de pc. We weten uit eerste hand dat de PlayStation- en Xbox-versie zo onaf is dat ze zelfs je console kan vernielen, dus een aankoop van die console-edities raden we ten stelligste af.