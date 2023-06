‘Layers of Fear’ is werk van studio op piek van kunnen, die weet hoe horror werkt en wat griezelspel nodig heeft

gamereviewIedereen die in 2014 werd blootgesteld aan ‘Basement Crawl’, had waarschijnlijk gedacht dat we nooit meer iets zouden horen van de ontwikkelaars van die terminaal onleuke ‘Bomberman’-rip off. Maar kijk, de Poolse gamestudio Bloober Team herpakte zich en groeide twee jaar later dankzij ‘Layers of Fear’ uit tot één van de bekendste namen in het moderne horrorgenre.

Nog eens drie jaar later verscheen het vervolg op ‘Layers of Fear’, in een vlaag van inspiratie ‘Layers of Fear 2’ genoemd, en nu brengt Bloober Team deel één en twee opnieuw uit. Samen in een bundel die eerst ‘Layers of Fears’ ging heten, maar om het makkelijk, overzichtelijk en zeker niet verwarrend te maken ook weer gewoon ‘Layers of Fear’ werd gedoopt. En dat terwijl de website wel nog steeds naar ‘Layers of Fears’ in het meervoud verwijst. Namen doen ertoe, game-industrie. Namen doen ertoe.

Maar goed, deze ‘Layers of Fear’ bevat dus het origineel en het vervolg, maar dan dient zich de vraag aan die tegenwoordig wel meer gesteld wordt: hebben games van amper een paar jaar oud en die nog perfect speelbaar zijn op de huidige generaties consoles eigenlijk wel een remake/remaster nodig? Nee, natuurlijk niet. Dat weet Bloober Team ook, en daarom is ‘Layers of Fear’ ook veel meer dan zomaar een snel op de markt gegooid samenraapsel om nog wat extra geld uit een oude franchise te persen. Want naast een volledige herwerking van de graphics in Unreal Engine 5, is het spel ook uitgebreid met extra content, in de vorm van gloednieuwe DLC voor het eerste deel een volledig nieuw overkoepelend raamverhaal dat de twee delen met elkaar in verband brengt en op zich een waardig hoofdstuk in het verhaal vormt.

Volledig scherm © Bloober Team

Donkere krochten

Voor wie niet bekend is met de reeks: de ‘Layers of Fear’-reeks valt nog het best te omschrijven als een afdaling in de krochten van een aftakelende geest. In deel één, in deze collectie ‘The Painter’s Story’ genoemd, kruip je als speler in de huid van een kunstschilder, ergens anno 1920. Dwalend door de gangen van een imposant herenhuis, ontrafel je stukje bij beetje waarom er niemand anders in huis is en waarom de lay-out van de kamers constant verandert.

Volledig scherm © Bloober Team

Naarmate het spel vordert, verliest de naamloze protagonist meer en meer de grip op de realiteit, met steeds intensere en meer beangstigende hallucinaties tot gevolg. In de uitbreiding ‘The Inheritance’, die ook opgenomen is in deze bundel, verschuift het perspectief naar dat van de dochter van de schilder, die al minstens even getroebleerd blijkt te zijn als haar vader. ‘Layers of Fear’ was en is nog steeds een horrorgame die onder je vel kruipt en erin slaagt om een authentiek ijzingwekkende sfeer op te roepen.

Volledig scherm © Bloober Team

Meerdere eindes

‘Layers of Fear 2’ gooide het letterlijk over een heel andere boeg, want plots speelde het spel zich af op een cruiseschip waar een acteur verondersteld wordt de hoofdrol te spelen in een Hollywoodproductie die er gefilmd wordt. Vandaar ook de aangepaste benaming ‘The Painter’s Story’. Uiteraard is ook hier alles al gauw niet meer wat het lijkt, met alle creepy gevolgen van dien.

Volledig scherm © Bloober Team

De tweede ‘Layers of Fear’ werd minder enthousiast onthaald als zijn voorganger destijds, met als grootste kritiek dat het vooral meer van hetzelfde zou zijn. Dat klopt gedeeltelijk, want uiteindelijk is de gameplay grotendeels identiek (al kan je personage nu bukken!), maar qua verhaal en sfeer moet deel twee absoluut niet onderdoen. Bovendien zijn de puzzels complexer en zijn er meerdere eindes mogelijk. Een waardige opvolger dus, die nu hopelijk de waardering krijgt die hij jaren geleden al verdiende.

Volledig scherm © Bloober Team

Nieuw licht

Voor de ‘Layers of Fear’-veteranen zullen echter de twee nooit eerder verschenen extra hoofdstukken het interessantst zijn. In ‘The Final Note’ worden de gebeurtenissen die leidden tot het verhaal van het eerste spel weergegeven vanuit het perspectief van de vrouw van de schilder. Een interessante toevoeging die een nieuw licht laat schijnen over het tragische verhaal.

Volledig scherm © Bloober Team

Nog boeiender is ‘The Writer’s Story’, het verhaal dat de brug slaat tussen de twee spellen. De setting is dit keer de jaren 50 waar in een verlaten vuurtoren, op zich al een uitstekende locatie voor spookachtige capriolen, een schrijfster zich heeft teruggetrokken om aan een nieuw boek te werken wanneer - jawel hoor! - er plots onverklaarbare dingen beginnen te gebeuren.

Volledig scherm © Bloober Team

Besluit

‘Layers of Fear’ is dus een uitgebreid pakket, dat door de nieuwe toevoegingen heel wat uren griezelplezier oplevert. Alles ziet er in deze totale herwerking van de twee oudere spellen ook extra creepy uit, dankzij de grafische kracht van de Unreal Engine 5. Minstens even belangrijk in horror is natuurlijk de audiokant, en ook die is (nog steeds) van de bovenste plank. De soundtrack is gepast atmosferisch en de rammelende geluidseffecten houden je constant op het puntje van je stoel. Bovendien is ook de gameplay wat aangepakt. Alles loopt wat vlotter dan vroeger, en er zijn de nodige opties toegevoegd om bijvoorbeeld de vervelende instant kills die vooral ‘Layers of Fear 2’ plaagden, uit te schakelen.

Volledig scherm © Bloober Team

Het volgende grote project voor Bloober Team is de vorig jaar aangekondigde remake van ‘Silent Hill 2’. Iets waar we aanvankelijk sceptisch tegenover stonden, want dat is en blijft toch een van de meest perfecte horrorgames ooit gemaakt. Maar ‘Layers of Fear’ heeft al die zorgen weggenomen. Dit is een studio op de piek van hun kunnen, die weet hoe horror werkt en wat een griezelspel nodig heeft: sfeer, een nauwkeurig opgebouwd mysterie, en nog meer sfeer. Deze bundel is dan ook perfect voor zowel de horrorfan nog nooit ‘Layers of Fear’ gespeeld heeft, als de anciens die door de uitstekende toevoegingen met een nieuwe bril naar hun vertrouwde games kunnen kijken.

Volledig scherm © Bloober Team

