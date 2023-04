Langverwachte ‘Diablo IV’ krijgt nog laatste open bèta om servers te testen

Microsoft sluit deal met Nvidia: X­box-ga­mes komen naar gamestrea­ming­dienst, in de toekomst ook ‘Call of Duty’

Microsoft moet concurrentiewaakhonden wereldwijd overtuigen dat de overname van Activision Blizzard, het bedrijf achter ‘Call of Duty’, geen probleem is. Tijdens een persconferentie in Brussel, die onze redactie bijwoonde, kondigde bestuursvoorzitter Brad Smith aan dat PC-games van het bedrijf naar gamestreamingdienst Nvidia Geforce Now komen. Als de overname wordt goedgekeurd, komen ook Activision-games, zoals de populaire schietspel, naar die dienst. Eerder op de dag werd ook een deal met Nintendo aangekondigd.