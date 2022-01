Laatste kans: stem op Game of the Year en win

game of the year2022 is al twee weken aangezwengeld, maar dit weekend kan je nog altijd stemmen voor dé games van 2021. Dit zijn de keuzes van onze redactie voor Game of the Year in 12 categorieën.

1. Shooter van het jaar: Deathloop

In 2021 lieten de grote franchises het wat afweten, waardoor deze firstperson-actiegame het hele najaar op onze radar bleef wat schieten betreft. Als protagonist Colt Vahn moet je, kort door de bocht, een feest aan het einde der tijden zien stil te leggen, dat nooit wordt stilgelegd dankzij een mysterieuze tijdlus. Om die te doorbreken moet hij de zeven eigenaars van het eiland waarop het zich allemaal afspeelt, de zogeheten visionaries, in één en dezelfde dag omleggen.

2. Belgische game van het jaar: Sizeable

Dit studentenproject dat uitgroeide tot een commerciële productie is – en we wikken onze woorden nog – briljant in zijn opperste eenvoud. Het is een dioramagame genre ‘Monument Valley’, ‘Captain Toad: Treasure Tracker’ en ‘The Almost Gone’, met als belangrijkste verschil dat je bij deze de objecten op het draaibare bord kunt vergroten en verkleinen. Door cruciale objecten te manipuleren, verander je vaak de hele omgeving. Je laat dingen smelten, groeien, meedeinen met de zwaartekracht, en die hebben vaak een effect op de hele miniatuuruniversums.

3. Racegame van het jaar: Forza Horizon 5

Dit was een no-brainer, en niet alleen omdat de rest van het aanbod zo hemeltergend saai was. Want ook bij een sterk peloton van concurrenten was deze verbazende titel wellicht als eerste over de finish gestoven.

4. Sportgame van het jaar: Football Manager 2020

‘Football Manager’ staat al decennialang garant voor een steengoede en uitdagende game, maar dit jaar ligt de lat opnieuw een stukje hoger. Meer dan ooit heb je als trainer de touwtjes van je club in handen. Met verschillende leuke nieuwe features zoals vergaderingen met collega’s, een Data Hub vol statistieken en analyses, nog meer transferspanning en een verbeterde match engine. ‘FM 2022' heeft alles om een nieuw hoofdstuk voor de gamereeks in te luiden.

5. RPG van het jaar: Shin Megami Tensei V

Je kent het wel: je raakt bewusteloos en ontwaakt in een post-apocalyptische wereld vol demonen. Het overkomt ook het hoofdpersonage in ‘Shin Megami Tensei V’, een Japanse role-playinggame voor de Nintendo Switch. De game is zo sterk dat zelfs onze RPG-hater stilaan de 100 uren gameplay nadert.

6. VR-game van het jaar: Unplugged: Air Guitar

Al jaren fulmineren we tegen de al te eenvoudige behendigheidsspelletjes voor VR, en hoe ze het ware videogamepotentieel van de technologie in de weg staan. En dan houden we, bijna de tiende verjaardag van de wederkomst der virtuele realiteit vierend, een luchtgitaargame omhoog als beste VR-game voor. Maar daar hebben we een paar goeie redenen voor

7. Actie-avonturengame van het jaar: Psychonauts 2

Het aanbod van actie-avonturengames was dit jaar bijzonder sterk, maar toch steekt ‘Psychonauts 2' daar nog - op eenzame hoogte zelfs - bovenuit. De game speelt als een tiet, met solide platformwerk en een groeiend arsenaal van impactvolle krachten waarmee je tegenstanders tegen het dek slaat. Echt een wonderlijke game.

8. Familiegame van het jaar: Mario Party Superstars

Onze favoriete familiegame voor de Game of the Year-verkiezing is eigenlijk een valsspeler. Het is namelijk ‘Mario Party Superstars’, een game die het beste uit meer dan 20 jaar ‘Mario Party’-games bundelt. Wie kan daar tegenop?

9. Multiplayer van het jaar: Back 4 Blood

In het multiplayerdepartement is de concurrentie wel veel en sterk: nieuwe afleveringen van drie blockbustershooters brachten ook verse multiplayerarena’s met zich mee, er was strategische multiplayer in ‘Age of Empires IV’, en we veel plezier gehad op de middeleeuwse slagvelden van ‘Chivalry II’. Maar de game waarin we ons écht – excusez le mot – rot hebben geamuseerd was deze comeback van de zombieshooter.

10. Strategiegame van het jaar: Age of Empires IV

De grootste naam staat lang niet altijd garant voor de beste game, maar evengoed laat een lange geschiedenis van gamedesign ook toe om een goed concept nog verder te verfijnen. En geschiedenis, dat staat nu net centraal staan in ‘Age of Empires IV’.

11. Indie van het jaar: The Artful Escape

Gamers die hun plezier niet uitsluitend gaan zoeken tussen het blockbuster-aanbod zijn vorig jaar goed bedeeld geweest: het videogamejaar 2021 was een stalinorgel van kwaliteitsvolle, creatieve, diep in de ziel kervende games uit het indie-circuit. Met parels als ‘Unpacking’, ‘Lake en Nuts’, die veel emotionele betekenis staken in op het eerste gezicht doodeenvoudige interacties. Met titels die dan weer net vol scherpe vernieuwingen in die gameplay zitten, zoals ‘Death’s Door’ en ‘Valheim’. Met een kleine terugkeer van adventuregames, zoals ‘Sable’ en ‘Road 96'. En met een unicum als ‘The Artful Escape’, dat een paar van de beste kwaliteiten uit de zonet genoemde titels in één game samenbalt.

12. Game van het jaar: Deathloop

Er waren véél redenen om aan te nemen dat het niet goedkwam met ‘Deathloop’. Dat idee van een tijdlus, om maar één ding te noemen, dat bij heel wat spelers meteen aan die gevreesde, aartsmoeilijke roguelikes doet denken. Maar toen dat dik bleek mee te vallen, en we bovendien werden blootgesteld aan de onweerstaanbare charme van deze firstperson-actiegame, wisten we eigenlijk eind september al dat ‘Deathloop’ moeilijk te kloppen zou worden. Wat dus ook niet is gebeurd: HLN’s welverdiende GOTY-trofee gaat naar deze tijdloze klepper.