KV Mechelen Esports wint ‘juggernautmatch’ Belgian League

KV Mechelen Esports startte gezwind aan de ‘Best of Five’-serie. In de eerste game wilde Sector One de stijl van KV Mechelen nabootsen door zelf met onorthodoxe counters en champions te komen. Zo was Lissandra een antwoord op de LeBlanc van KV Mechelen en de ‘blind pick’ Graves top. Dat werkte echter niet in hun voordeel, want het team speelde recht in de kaarten van KV Mechelen, dat niets anders gewoon is dan dit soort stijl te spelen. Dankzij sterkere communicatie en betere ideeën vond KV Mechelen kill na kill.