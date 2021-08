KV Mechelen Esports en Sector One spelen finale Belgian League

Uniek, creatief, onorthodox Dat zijn drie woorden om KV Mechelen Esports te beschrijven. Het team heeft op hun eigen manier de finale voor een tweede maal bereikt desondanks dat er wat meer verlies geleden werd in het reguliere seizoen. Hun nieuwe, unieke manier van spelen werd meermaals bekritiseerd in het vorige seizoen omdat er niet verwacht werd dat het team daarmee internationaal zou presteren. Daarmee zou de regio als geheel achter komen te vallen, maar niets lijkt minder waar. Volgens het team zijn er juist meer kansen met deze manier van spelen op internationaal vlak dan gewoonweg nadoen wat andere teams doen. Voor KV Mechelen Esports dat kan bewijzen, moet het eerst nog winnen van Sector One.

Wederopstanding of eeuwige achtervolging

Voor Sector One was het een minder jaar. Nadat het team in 2020 alles won, verloor het direct in het eerste reguliere seizoen in 2021 van KV Mechelen Esports. Sindsdien lijkt die laatste steeds een stapje voor te zijn op wat Sector One wil doen. Het is dus knokken in die finale om eindelijk die eerste plek weer op te eisen. Het team gaat enorm veel rekening moeten houden met de talloze strategieën van KV Mechelen Esports en heel wat zaken klaar hebben moeten staan willen ze een kans maken.