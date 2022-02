KRC Genk Esports kroont zich tot topfavoriet in Elite Series Spring 2022: bekijk hier alle hoogtepunten van week 4

GamesNa vier volledige speelweken en alle heenwedstrijden gespeeld te hebben, zijn we voorbij de helft van het eerste seizoen geraakt. Dat betekent dat we niet alleen alles samenvatten wat we deze week gezien hebben, maar ook een goed idee krijgen van hoe sterk de teams zijn.

Gekroonde favoriet

Na een sterke vierde speelweek wist KRC Genk Esports (GENK) 2-0 te scoren. Dat deed het team niet zomaar, het wist te winnen in de Audi Match of the Week tegen LowLandLions (LION). Een laatste krachtmeting om voor eens en altijd de verhaallijn van superteams aan het begin van het seizoen achterwege te laten. GENK wist te winnen van LION in de meest dominante game van de Elite Series tot nu toe. Met name hun jungler Guertas en support Moopz speelden een fantastische game en LION kwam niet aan het spelen toe. De speeldag ervoor wist GENK ook al te winnen van een opkomend Team 7AM en zo een feilloos parcours af te leggen deze week.

Het kaf van de koren scheiden

Team Echo Zulu was het andere team dat ongeslagen de vierde speelweek afsloot nadat het team won van ION SQUAD en Sector One. Al was het in beide games niet erg overtuigend, hun score is dat in de huidige standings wel. Echo Zulu lijkt zich volledig los te wikkelen van de middenmaat en als grootste tegenstander van GENK afgeschilderd te worden.

Aan de onderkant van de standings is het oppassen geblazen. Als je de top vier niet haalt, dan mag je niet meespelen in de play-offs voor die felbegeerde tickets naar de European Masters. Dat hadden Team 7AM en Sector One eindelijk door nu ze in de vierde speelweek beide een sterkere prestatie neerzetten en beiden winst boeken tegen mCon LG UltraGear. Die laatste kreeg te kampen met een zieke midlaner die helaas daardoor één game niet kon spelen en voor de tweede game nog steeds ziek was.

Het einde van KV Mechelen Esports?

Na een enorm dominant 2021 lijkt KV Mechelen ten dode opgeschreven in de Elite Series. Het team verloor twee sterke spelers aan het einde van vorig jaar en kwam met een onbewezen midlaner en oude vertrouwde jungler terug op de proppen. Dat lijkt heel wat opstartproblemen met zich mee te brengen want zelfs in de vierde speelweek kwam het team niet aan winnen toe. Het verschil tussen de eerste en vierde week is wel groot en dit KV Mechelen Esports lijkt al een stuk sterker te worden.

Met momenteel maar één win op het scorebord moet het team volgende week vol aan de bak wil het nog kans maken op de play-offs. Volgende week is het alles op alles voor alle teams. De play-offs zijn om de hoek en alle teams lijken te beteren in vorm. Geen enkel team heeft honderd procent zekerheid op winst en de competitie was nog nooit zo sterk in de Benelux en de spanning is om te snijden. Volg alle actie mee op elke maandag en woensdag vanaf 19u00 op twitch.tv/EsportsPrimeLOL.

Volledig scherm Elite Series Spring 2022 - Hoogtepunten week 4