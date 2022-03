KRC Genk Esports is grote favoriet om Benelux te vertegenwoordigen in ‘League of Legends’-competitie

Juggernaut-match

Eerste afvaller

Voor Team Echo Zulu en ION SQUAD staat alles op het spel. Beide teams kunnen het zich niet veroorloven een slechte dag te hebben deze zaterdag, want de verliezer vliegt zonder pardon naar huis. Beide teams kenden een fantastische start aan het seizoen en topten al snel de bovenkant van het klassement. Desalniettemin was het voor beide teams een stuk moeilijker om die winsten te boeken tegen het einde van het seizoen. Daar waar Team Echo Zulu comfortabel aan de top stond in het begin van het seizoen, was het strijden tot op de laatste dag om een plaatsje in de play-off te bemachtigen. Beide teams rekenen enorm hard op hun junglers, waarbij Echo Zulu hun hoop vestigt in Sjakal, ION SQUAD zich laat leiden door Velja. Wie op de dag zelf beter speelt, zal zijn team naar de overwinning en de volgende ronde in de play-off helpen. De winnaar speelt tegen de verliezer van de Juggernaut-match om te bepalen wie daar het laatste ticket naar de finale en European Masters krijgt.