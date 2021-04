‘Knockout City’ is een soort 'Fortnite' met ballen

gamesEen multiplayergame puren uit de sufste bezigheid op de turnlessen of de jeugdbeweging: dat is wat nieuwe studio Velan van plan is met zijn eerste eigen game. We doken in de bètaversie, en praatten over de game met een medeoprichter van het bedrijf.

Waarom de nieuwe Amerikaanse gamestudio Velan Studios zijn roemruchte carrière wil beginnen met een onlinegame waarin trefbal centraal staat? “Het was gewoon nog niet eerder gedaan”, zegt Guha Bala, medeoprichter van het bedrijf. “Maar ook: trefbal is in veel opzichten de alleroudste multiplayergame ter wereld. Ook zijn we gaan graven naar wat de absolute kern van het plezier is dat iemand uit trefbal kan halen. En dààrna zijn we daarop ideeën gaan bouwen die steek houden voor een moderne online multiplayergame.”

Volledig scherm Timing is belangrijker dan trefzekerheid in 'Knockout City'. © Electronic Arts

Van dat dak af

In de lagere school of op de jeugdbeweging eindigt een rake worp hoogstens met een zere plek, in Knockout City is het de bedoeling om elkaar knockout te slaan. Of elkaar met een keiharde loeier tegen de snuit van het dak van een gebouw af ging doen kletteren.

In Knockout City speel je matches in ploegen van drie of vier spelers, met de bedoeling om elkaar een flinke optater uit te delen dankzij de ballen die je in de omgeving vindt. Trefzekerheid wordt veel minder beloond dan timing: hoe feller je je worp oplaadt, hoe harder je je tegenstander ook raakt.

Volledig scherm Er is ook een trainingslevel, waar je je kunstjes kunt verbeteren. © Electronic Arts

Een standaardbal tref je al snel aan, maar ergens in het decor liggen er ook speciale ballen. Zoals een explosieve bal, of een Moon Ball, die degene die hem in zijn tengels heeft sierlijke sprongetjes laat maken omdat hij eventjes onderhevig is aan de zwaartekracht van de maan. Voor hoge sprongen heb je overigens per definitie een deltavliegtuigje in je pak ingebouwd, voor een zachte landing. En je kunt, tot slot, jezelf oprollen om mee te worden gegooid door een van je medespelers.

Volledig scherm Soms moet je ook opletten dat je niet van het dak tuimelt. © Electronic Arts

‘Fortnite’ met ballen

We speelden tijdens een demo van de game (zie de video bij dit artikel) alleen de speelmodus Team K.O.: het team dat als eerste tien keer iemand van de tegenploeg tegen het tarmac heeft gekwakt, wint. Maar er komen, wanneer de game uitkomt op 21 mei, nog een hele rist aan andere multiplayermodi mee. Zoals Diamond Dash (diamanten verzamelen van knockout geslagen opponenten; wie er vijftien heeft verzameld, wint) of Ball-Up Brawl, waarin je geen enkele bal in de arena vindt, maar je dus zélf de bal moet zijn voor je medespelers (of omgekeerd).

Qua presentatie lijkt Knockout City wel héél erg op Fortnite. Maar de gelijkenissen zijn puur toeval, zegt Bala. “We hebben er onze eigen esthetiek voor ontworpen. Maar natuurlijk is het, net als Fortnite, een game in een cartooneske stijl. Dit soort game riep daar ook om: we moesten een game hebben waarin het realistisch is dat je personage zichzelf kan oprollen. Dat maakt de stilistische mogelijkheden meteen beperkt.”