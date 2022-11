Kleurrijke petsen uitdelen, en vier andere nieuwigheden in ‘Street Fighter 6’

GamepreviewOnlangs speelden we alvast een uur ‘Street Fighter 6’, de recentste aflevering uit de optaterfabriek die ergens volgend jaar op de consoles zal landen. Dit zijn vijf dingen die we onthielden van die ervaring.

1. Verfspatten

Veel van de settings, personages en andere vormelementen in ‘Street Fighter 6’ zullen zeer herkenbaar zijn voor fans van de 35 jaar oude reeks, maar er zal ook een opvallende visuele nieuwigheid zijn. Telkens wanneer er iets spectaculairs gebeurt op het scherm zul je een kleurrijk achtergrondeffect achter de personages gekladderd zien. Dat is een beetje wennen, maar we geraakten er tijdens onze sessie, een demo die we konden spelen op de Paris Games Week, snel aan gewend. Verder juichen we toe dat gamemakers de eigenzinnigheid hebben om zo’n frivoliteit te introduceren in een game uit een overbekende reeks. Die kladders komen natuurlijk bovenop de danig verscherpte graphics, in 4K én in 60 beelden per minuut.

Volledig scherm Beeld uit 'Street Fighter 6'. © Capcom

2. Drive-systeem

Bij spelers die de systemen van ‘Street Fighter’ kennen, zal meteen die extra, in zes componenten opgedeelde balk op het scherm opvallen. Het is die van het nieuwe Drive-systeem, dat je vier nieuwe mogelijkheden biedt. Ten eerste is er de Drive Impact- move: een aanval waarbij je een geïncasseerde slag absorbeert én een slag op je tegenstander zijn tater uitdeelt die door diens verdediging breekt. Een andere nieuwigheid is de Drive Parry: je ‘pareert’ de aanval van een tegenstander, door mee te bewegen in diens aanval. Verder krijg je de speciale Overdrive-aanvallen, extra voorwaarts momentum met Drive Rush, en de mogelijkheid om de vijand na een geblokkeerde aanval lik op stuk te geven met Drive Reversal.

Volledig scherm Beeld uit 'Street Fighter 6'. © Capcom

3. ‘Burnout’: een beetje moe

Wanneer je Drive-meter helemaal leeg is kom je in Burnout Mode, en kun je in essentie niet meer dan wat klop incasseren. Het is de B-kant van het verscherpte vechtsysteem, dat meer balans in het spel probeert te brengen, en je ertoe verplicht om je drie vechtrondes tegen iedere tegenstander tactisch aan te pakken.

Volledig scherm Beeld uit 'Street Fighter 6'. © Capcom

4. Nieuw bloed

We konden alvast acht ‘Street Fighter’-kampioenen spelen in de voorlopige demo, uit een cast die bij lancering van de game uit 18 zal bestaan. Daaronder telden we de usual suspects, zoals Ken, Ryu, Guile, Luke, Chun-Li en Juri. Maar ook alvast twee nieuwe kemphanen (M/V). De eerste was Kimberly, een ninjitsu-vechtmachine met een voorliefde voor fluorescerende eighties-tinten, wier speciale aanval uit een gevaarlijk aantal shuriken-werpsterren tegelijkertijd bestaat. De andere is de breakdancende kungfukrijger Jamie, met een drunken master-move als speciale aanval hanteert.

Volledig scherm Beeld uit 'Street Fighter 6'. © Capcom

5. Een (soort van) Easy Mode

Tegenover die aangescherpte vechtsystemen komt ook een nieuwe besturingsmodus voor nieuwelingen. Vanzelfsprekend blijft de Classic-modus aan, voor zij die al wat meer bedreven zijn met een ‘Street Fighter’-game. Maar de op beginners gerichte Modern-variant heeft de makkelijkste combo’s beschikbaar op één enkele knop. Diehard-‘Street Fighter’-fans zullen er ongetwijfeld van gruwen, maar het was volgens gamehuis Capcom essentieel om het plezier van ‘Street Fighter 6’ zo inclusief mogelijk te maken.

Volledig scherm Beeld uit 'Street Fighter 6'. © Capcom